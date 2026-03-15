Castilla y León: ¡Ya abrieron los colegios electorales!

Elecciones en Castilla y León: Todo Listo para Votar

Las mesas electorales ya están preparadas y los votantes listos. Este 15 de marzo, Castilla y León vive una jornada electoral marcada por la normalidad y el orden.

Todo Listo: Mesas Constituidas sin Incidencias Las 4.470 mesas en toda Castilla y León fueron constituidas sin dificultades significativas, según informó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago. En este inicio de jornada electoral, los 2.910 colegios ofrecen un entorno propicio para que los ciudadanos expresen su opción política durante esta “fiesta de la democracia”.

Votantes en el Extranjero: Cada Voto Cuenta Un total de 2.097.768 ciudadanos están habilitados para votar, lo que representa un incremento de 3.278 desde las últimas elecciones. De estos, 180.222 votantes residen en el extranjero, un 12.5% más que en 2022. Cada sufragio será enviado a la circunscripción correspondiente, y su conteo se realizará cinco días después de la jornada electoral. De la cifra total de votantes, 81.890 son jóvenes que votan por primera vez al cumplir los 18 años. Los residentes se distribuyen por provincias como sigue: 136.195 en Ávila, 299.425 en Burgos, 424.287 en León, y otros 437.764 en Valladolid, entre otros.

Votación en Marcha: Abrimos las Urnas Castilla y León abre sus urnas para que los ciudadanos elijan a 82 procuradores que definirán el futuro de la comunidad durante los próximos cuatro años. Este proceso cuenta con 24 millones de papeletas y rutas de transporte diseñadas para facilitar el sufragio en más de mil localidades. Es la segunda jornada electoral autonómica sin coincidir con otras convocatorias, y los votantes tienen la oportunidad de seleccionar entre 24 candidaturas, con solo ocho de ellas presentando listas en todas las provincias.