¿Quiénes pueden acceder y cómo hacerlo?

En el marco de Expoagro, el Gobierno Nacional ha revelado herramientas de financiamiento que buscan revolucionar el sector ganadero y la industria agroalimentaria.

Durante la inauguración de Expoagro 2026, la administración nacional anunció un ambicioso programa de financiamiento para la agroindustria. A través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), se presentaron innovadoras líneas de crédito destinadas a aumentar la productividad en el campo y modernizar la capacidad de procesamiento del sector, en el contexto del reciente acuerdo comercial con Estados Unidos.

Un Enfoque en la Ganadería de Precisión

El anuncio estuvo a cargo del secretario Sergio Iraeta y el presidente del BICE, Maximiliano Voss. La gran novedad es la ampliación de los «créditos en valor producto», una iniciativa diseñada para que los productores mantengan su capital y puedan acompañar todo el ciclo productivo, desde la adquisición del ganado hasta su engorde final.

Créditos en «Kilos de Novillo» para los Ganaderos

La nueva línea de financiamiento dirigida a la recría y engorde de ganado bovino ofrece un novedoso sistema de pago. El objetivo es elevar la cantidad de carne producida por animal y por hectárea, posibilitando que los productores paguen en función de su producción real.

El Gobierno presentó nuevas herramientas de financiamiento para fortalecer la producción ganadera

Detalles Clave de la Línea de Crédito

Las condiciones para acceder a esta línea son atractivas:

Monto máximo: Hasta $800 millones por productor o empresa.

Tasa y actualización: Financiación en UVA a una tasa fija del 8% anual.

Cuotas «pesificadas»: La cuota se calcula en kilos de novillo, pagándose en pesos conforme al índice INMAG (Mercado Agroganadero).

Plazo: Hasta 3 años para la devolución del capital.

«Esta herramienta acompaña todo el ciclo productivo y ya se han otorgado casi $50.000 millones en sectores como el porcino, tambero y sojero», señalaron las autoridades durante la presentación en San Nicolás.

Inversiones a Largo Plazo y Leasing para la Industria Agroalimentaria

Además de fortalecer la ganadería, el Gobierno busca mejorar la infraestructura del complejo agroalimentario. Para ello, se ha lanzado una segunda línea que financia proyectos de modernización industrial en las actividades bovina, porcina, avícola y láctea, con plazos que llegan hasta 10 años.

Opciones de Financiamiento para Empresas

Las alternativas se presentan para diferentes necesidades:

Proyectos de inversión: Financiación de hasta $6.500 millones para PyMEs (también disponible para grandes empresas) destinada a la construcción de plantas, adquisición de maquinaria e infraestructura energética, con plazos de hasta 10 años y 2 años de gracia.

Leasing para equipamiento: Esta opción cubre hasta el 100% del valor de rodados, logística y bienes de capital, con una tasa fija bonificada desde el 19,45% en pesos y un plazo de 3 años.

Los interesados tienen la posibilidad de visitar el «Patio BICE», ubicado en el stand de la Secretaría de Agricultura durante los cuatro días de la muestra, donde personal técnico ofrecerá asesoramiento sobre los requisitos para acceder a estas nuevas líneas de crédito.