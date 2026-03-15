Reviviendo la Elegancia de los 60 en Buenos Aires: ¡Descubre el Revuelto Gramajo!

En el corazón de San Telmo, un grupo de amigos ha resucitado el emblemático Café Rivas, un clásico que rinde homenaje a la cultura cafetera de Buenos Aires. Este nuevo espacio promete un regreso a las largas charlas y el deleite de un buen café en un entorno nostálgico.

Un Sueño Transformado en Realidad

Cuatro amigos apasionados por los tradicionales cafetines decidieron no conformarse con un local moderno. En su búsqueda, descubrieron el Café Rivas, un antiguo tesoro que necesitaba un rescate. Con esfuerzo y dedicación, lograron restaurar este icónico café, devolviéndole su esplendor original.

Recuperando el Esplendor del Pasado

A pesar de su estado deteriorado, el interior del Café Rivas volvió a brillar tras meses de trabajo. Su estética, inspirada en las décadas del 50 y 60, transporta a los visitantes a tiempos pasados donde la vida cultural y nocturna era vibrante.

La Nueva Propuesta Gastronómica

Los dueños, Guadalupe Unamuno y Juan Martín «Beto» Garrido, han dedicado año y medio a darle forma a este proyecto. Buscan crear un lugar que invite a la charla y la reunión, lejos de la velocidad y el ritmo moderno. Además de revivir el ambiente, han incorporado un menú que rendirá homenaje a los clásicos de la cocina argentina, con un toque contemporáneo.

Restauración y Estética

El antiguo café, que había cerrado debido a problemas de administración, se ha renovado sin perder su esencia. “El esqueleto del lugar era impresionante; nuestra premisa fue ‘menos es más’”, menciona Beto. La decisión de conservar la madera y la estética de los años 60 ha sido crucial para lograr el ambiente deseado, creando un lugar acogedor donde los visitantes pueden disfrutar de su café sin ser apresurados.

Más que un Café, un Pedazo de Historia

La ubicación del Café Rivas no es solo geográfica, sino histórica. En la esquina de Estado Unidos y Balcarce, se encuentra el límite sudeste de la antigua Buenos Aires, establecido por Don Juan de Garay en 1580. Este café es un ícono que conecta el pasado con el presente.

Un Refugio para Todos

Desde su reapertura el 13 de noviembre, el Café Rivas ha despertado el interés tanto de locales como de turistas. Los viejos habitués regresan para revivir momentos pasados, mientras los nuevos visitantes descubren la magia del café porteño. “Intendemos que el tiempo fluya más lento aquí”, comparte Guadalupe.

Explorando la Carta

La cocina ofrece un menú ejecutivo accesible y platos que evocan la infancia de sus socios, como la milanesa con timbal de arroz, los buñuelos de coliflor y el popular Revuelto Gramajo. Cada plato está pensado para recordar los sabores y aromas de la niñez, modernizados sin perder su esencia.

Ambiente Acogedor y Comida Reconfortante

El interior del local es luminoso y atractivo, con espacios que favorecen la conversación. Desde almuerzos variados hasta merienditas, el Café Rivas se presenta como el lugar ideal para disfrutar de ricos sabores en un ambiente amigable.

Un Espacio para Redescubrir Buenos Aires

Ubicado en Estados Unidos 302, el Café Rivas abre de martes a sábados y los domingos, ofreciendo no solo la experiencia de un café tradicional, sino también un espacio para disfrutar de la cultura porteña. Con una mezcla de lo clásico y lo moderno, los propietarios buscan redefinir la noción de café en la ciudad.