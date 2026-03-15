Martes de declaración para Cristina: la militancia la apoyará desde casa

La expresidenta Cristina Kirchner afrontará una indagatoria crucial el próximo martes a las 9 en Comodoro Py, mientras su base de apoyo se prepara para manifestarse a su favor.

La exmandataria Cristina Kirchner se presentará en audiencia presencial en el marco de la causa de los Cuadernos, luego de 13 sesiones previas. El encuentro judicial tendrá lugar el martes a las 9 de la mañana en el salón Auditorium, donde se espera que sus seguidores se organicen para brindarle respaldo. La campaña «Argentina con Cristina» ha hecho un llamado a sus simpatizantes para que se reúnan frente al edificio donde cumple condena.

Manifestación de Apoyo y Críticas al Gobierno

Organizadores de la movilización manifestaron en redes sociales: “Milei arma una farsa judicial para ocultar su desastre y quiere mantener a Cristina presa”. Acompañados de esta aseveración, incitaron a sus seguidores a congregarse desde las 7 de la mañana hasta el regreso de la expresidenta de su declaración.

Un Nuevo Capítulo Judicial

Esta será la primera aparición judicial de Kirchner tras la condena en el caso Vialidad. Durante su discurso en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, el presidente Javier Milei lanzó fuertes críticas a la exmandataria, sugiriendo que seguirá enfrentando condenas por distintas causas. Sin mencionarla directamente, se dirigió a los legisladores peronistas afirmando: “¡Por eso tienen a su líder presa!”

Legalidad en Cuestión

La decisión de que Kirchner sea indagada fue determinada por el Tribunal Oral Federal 7, que desestimó un pedido de nulidad presentado por la defensa de la expresidenta. Los abogados argumentaron que la instrucción y los testimonios de los “arrepentidos” estaban plagados de irregularidades.

El abogado de Kirchner, Carlos Beraldi, ha destacado que los cuadernos utilizados como prueba fueron manipulados y, por ende, deberían ser excluidos del proceso. Además, argumenta que las declaraciones de los colaboradores fueron obtenidas bajo circunstancias de presión.

Rol del Tribunal y la Fiscalia

El Tribunal Oral Federal 7, compuesto por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, tiene la responsabilidad de resolver las solicitudes preliminares presentadas hasta el momento. Están encargados de investigar los presuntos sobornos y la cartelización de obra pública desde 2003 hasta 2015. La fiscal Fabiana León ha intervenido para responder a las 68 defensas presentadas por los imputados, quienes buscan desafiar la legitimidad del procedimiento judicial.