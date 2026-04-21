Causa Cuadernos: Empresarios admiten haber mentido a Bonadio para evitar prisión

Escándalo en el Juicio de los Cuadernos: Empresarios Retiran Confesiones y Denuncian Coacción

En el transcurso del juicio por el caso Cuadernos, tres empresarios se retractaron de sus confesiones iniciales, alegando coacción durante la investigación. Este giro en los acontecimientos ha intensificado la controversia legal en torno a un escándalo que sacudió a la Argentina.

Durante la última audiencia, los imputados explicaron al Tribunal Oral Federal 7 que habían mentido para evitar la prisión preventiva. Esta declaración se suma a la del financista arrepentido Ernesto Clarens, quien previamente había implicado a diversos empresarios en un esquema de sobornos.

Confesiones Bajo Presión

Mario Ludovico Rovella fue uno de los primeros en hablar, sosteniendo que había admitido pagos ilegales en marzo de 2019, pero solo por temor a ser encarcelado. “Dejé constancia en una escribanía de mi decisión de no decir la verdad”, indicó durante su declaración.

Al ser interrogado, Rovella negó rotundamente haber transferido dinero a Clarens: “Nunca realicé esos pagos. Todo es falso”, aseguró. Su testimonio fue respaldado por otros empresarios, como Guillermo Escolar, quien también negó haber realizado los presuntos sobornos.

Debate Tenso en el Tribunal

La fiscal Fabiana León expresó su preocupación por la narrativa que, según dijo, estaba invirtiendo las roles de los acusados y los responsables de la investigación. “Este juicio pretende convertir a los imputados en víctimas”, afirmó, y solicitó que se rechacen las peticiones de los abogados defensores para investigar la supuesta coacción.

Los jueces, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, decidieron tomar un cuarto intermedio tras la audiencia, a la espera de deliberar sobre la nueva evidencia presentada. Castelli afirmó que no existe gravedad suficiente para intervenir de manera excepcional en el caso.

Ruptura del Silencio: Denuncias desde el Sofá Judicial

Los empresarios relataban haber sentido una presión psicológica considerable. Escolar confesó que, tras ver a otros acusados ser encarcelados, sintió que mentir era su única opción para evitar la cárcel: “Era mejor confesar un delito que enfrentar la prisión”, explicó.

La situación se ha tornado aún más complicada debido a la reaparición de testimonios en los que diversos empresarios cuestionan sinceramente la veracidad de las acusaciones y el proceso judicial que los lleva a este juicio.

Un Juicio en el Ojo de la Tormenta

El Tribunal Oral Federal 7 sigue investigando el presunto sistema de sobornos en la obra pública, que abarca un periodo entre 2003 y 2015, donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita.

De momento, el juicio continuará el próximo jueves, mientras las indagatorias revelan la complejidad de un caso que mantiene a la sociedad argentina en vilo.