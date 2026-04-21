Qatar Apoya Alto al Fuego en Medio de la Incertidumbre de las Negociaciones EE. UU.-Irán en Islamabad

En un esfuerzo por calmar las tensiones en la región, Qatar ha hecho un llamado urgente para poner fin a la guerra en Irán y fomentar un regreso a las negociaciones. La inquietud en torno a las conversaciones entre EE. UU. e Irán en Islamabad alimenta esta iniciativa diplomática.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Dr. Majed al-Ansari, manifestó en una conferencia de prensa en Doha que el país mantiene contacto con todas las partes involucradas: «La crisis es nuestra», aseveró, resaltando el impacto regional del conflicto.

Al-Ansari subrayó la importancia de sostener el alto el fuego en medio de la incertidumbre sobre el avance de las negociaciones. «Nuestro mensaje es claro: queremos el fin de esta guerra y el regreso a la mesa de diálogo”, afirmó. El portavoz expresó su preocupación por los informes contradictorios y enfatizó el respaldo de Qatar a sus aliados en Pakistán en este proceso.

La incertidumbre en torno a las conversaciones revela tensiones persistentes entre EE. UU. y Teherán, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de una solución diplomática duradera. Qatar advierte que cualquier interrupción prolongada podría acarrear consecuencias que trasciendan la región, aunque asegura que tiene la capacidad para enfrentarse a posibles crisis.

“El impacto de esta situación se siente hasta en los hogares, llegando a afectar el suministro eléctrico de países ubicados a miles de kilómetros de aquí,” explicó Al-Ansari, refiriéndose a las repercusiones en los flujos energéticos globales.

El Estrecho de Hormuz, vital para el transporte internacional de petróleo y gas, se ha convertido en un punto crítico en el marco de estas tensiones. Doha ha reiterado la necesidad de una solución diplomática integral, advirtiendo que un regreso a la escalada de conflictos podría poner en riesgo no solo la estabilidad regional, sino también la economía internacional en su conjunto.