Causa Vialidad: Cristina se presenta ante la Corte, pero no detiene la ejecución de sus bienes

La Justicia avanza en el decomiso de bienes de Cristina Kirchner en el caso Vialidad

El futuro de 20 propiedades pertenecientes a la ex presidenta Cristina Kirchner se encuentra en el centro de atención judicial, mientras la Cámara Federal de Casación Penal se prepara para tomar una decisión clave en el caso Vialidad.

El estado actual del decomiso Aunque la confirmación sobre la ejecución del decomiso aún no es definitiva, fuentes judiciales indicaron que es poco probable que Cristina Kirchner logre frenar este proceso. En los próximos días, su defensa presentará un recurso extraordinario ante la misma Casación, buscando llevar el caso hasta la Corte Suprema. Sin embargo, en los tribunales se anticipa que la Sala IV desestimará el recurso, dejando como única opción un recurso de queja.

Proceso sin pausa Una particularidad importante es que, según la doctrina de la Casación, la ejecución de un decomiso no se suspende mientras la Corte analiza el caso. Esto significa que el procedimiento podría progresar sin interrupciones, a pesar de los intentos de la defensa por ralentizarlo.

La Corte y su potencial decisión rápida Dentro del ámbito del Tribunal Supremo, la situación tampoco parece favorable para Kirchner. Los mismos jueces que enfrentaron intentos de juicio político por parte del kirchnerismo en 2023 podrían tratar este caso con prioridad. Históricamente, casos como el de Amado Boudou y la sentencia en Vialidad fueron confirmados sin mayores fundamentos, utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, lo que podría dar lugar a un desenlace similar en esta ocasión.

Implicaciones del fallo de Casación La decisión de la Casación establece un importante criterio: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si han sido transferidos a terceros o heredados. Esta regla impacta directamente en la estrategia patrimonial adoptada por Kirchner, quien en 2016 realizó una cesión anticipada de propiedades a sus hijos. Aunque estos últimos no enfrentan condenas, se presentaron evidencias de su posible participación en conductas fraudulentas, lo que los fiscales interpretaron como un intento de eludir la restitución de dinero al Estado.

Circuito de corrupción La causa Vialidad es considerada uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país, involucrando alrededor de 46 mil millones de pesos en obras adjudicadas a Lázaro Báez. Parte de estos fondos habrían retornado al círculo de Kirchner mediante diversos mecanismos financieros. El decomiso busca no solo sancionar a los culpables, sino también recuperar los activos mal habidos para el Estado.

Nueva etapa de decomisos en camino En una siguiente fase, la fiscalía planea extender el alcance de los decomisos, orientándose hacia propiedades adicionales, como un departamento en San José y el complejo Alto Calafate, completando así un total estimado de 685 mil millones de pesos. Actualmente, bienes como el hotel Los Sauces están bajo la mirada de la Corte, que deberá decidir su futuro: si serán subastados o usados para fines sociales.