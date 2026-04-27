¡Fénix se corona campeón regional!

El equipo de Fénix de Comodoro Rivadavia se consagró campeón en la categoría +50 del Campeonato Regional del Sur, logrando una emocionante victoria ante Río Negro con un marcador de 38 a 29. Este triunfo no solo les otorga el título, sino que también les asegura su participación en los Internacional Maxi Games.

Una Final Apasionante

En un encuentro lleno de intensidad, el equipo Fénix mostró un gran desempeño. A lo largo del torneo, se destacaron por su cohesión y estrategia, lo que les permitió alcanzar la final en Cipolletti y llevarse la victoria con un juego excepcional.

Clasificación a los Internacionales

Con este triunfo, Fénix no solo se coronó campeón, sino que también aseguró su lugar en los Internacional Maxi Games. Este prestigioso evento se realizará del 24 de noviembre al 4 de diciembre en Mar del Plata, donde el equipo representará nuevamente a su ciudad.

Reconocimientos Individuales

Además del título, el torneo también trajo reconocimientos individuales. Karina Bravo fue galardonada como la mejor defensora, mientras que Mercedes Sánchez se destacó como la mejor triplera del campeonato. Ambas jugadoras, bajo la dirección del entrenador Claudio Necol, fueron fundamentales para el éxito del equipo.