Posible Carga por el Sujeto del Cena de Correspondientes de la Casa Blanca mientras Trump se Prepara para Recibir al Rey – Actualidad Política USA

Hoy se llevará a cabo la audiencia formal del sospechoso en relación al tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. La noticia sacude nuevamente el panorama político estadounidense.

El Sospechoso y los Cargos Formales

Identificado como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años oriundo de Torrance, California, será acusado este día de usar un arma de fuego durante un delito violento y de agredir a un oficial federal con un arma peligrosa

“La cantidad de cargos federales que podrían derivarse de este caso, depende de la comprensión de su motivación y premeditación”, indicó el fiscal general interino, Todd Blanche, en una entrevista.

Detalles del Incidente

Partes del ataque siguen siendo investigadas, incluyendo escritos encontrados en la habitación de hotel del sospechoso, en los que se describía a sí mismo como un «Asesino Federal Amistoso». Este manifiesto incluye una lista de figuras políticas como posibles objetivos, con altos funcionarios de la administración Trump en la parte superior.

Preparativos de seguridad fuera de la Casa Blanca antes de la visita del Rey Carlos III. Fotografía: Kyle Mazza/Anadolu/Getty Images

La Reacción del Gobierno Británico

A pesar de las preocupaciones sobre la seguridad tras el tiroteo, el Palacio de Buckingham confirmó que el Rey Carlos III y la Reina Camila continuarán con su visita oficial a Estados Unidos. La visita de cuatro días coincide con el 250º aniversario de la independencia de EE. UU.

Visitas y Encuentros Programados

Durante su estadía, el rey tiene programados encuentros en Virginia, Nueva York y Washington D.C., donde se reunirá privadamente con Trump y asistirá a un banquete estatal en su honor.