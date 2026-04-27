Euro y Euro Blue: Cotización del 27 de abril

Euro Blue: El Valor de Hoy, Lunes 27 de Abril
Este lunes, el euro blue alcanza un notable valor en el mercado informal, generando interés en los inversores y usuarios que buscan información actualizada.
Cotización del Euro Blue
En la jornada del 27 de abril de 2026, el euro blue se negocia en $1.718,75 para la compra y $1.687,75 para la venta. Esta divisa, que suele presentar un precio más elevado que el oficial, es muy buscada por quienes prefieren operar en el mercado informal.
Euro Oficial en Banco Nación
El euro oficial hoy, según la pizarra del Banco de la Nación Argentina, se encuentra en $1.585,00 para la compra y $1.685,00 para la venta.
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Euro Tarjeta: Cotización Actual
El euro tarjeta, comúnmente conocido como euro turista, se posiciona en el mercado a $2.181,06 para la compra y $1.575,05 para la venta hoy.
Cotización en Otros Bancos
El valor del euro en varias entidades bancarias hoy es el siguiente:
Banco Ciudad: $1.575,00 comprador y $1.675,00 vendedor.
Banco Nación: $1.575,00 comprador y $1.675,00 vendedor.
Banco Supervielle: $1.583,00 comprador y $1.692,00 vendedor.
Banco Francés: $1.610,00 comprador y $1.670,00 vendedor.
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Cierre del Dólar Blue
En relación al dólar blue, el viernes 24 de abril terminó en $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta, continuando la tendencia del mercado paralelo.