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Euro y Euro Blue: Cotización del 27 de abril

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Euro Blue: El Valor de Hoy, Lunes 27 de Abril

Este lunes, el euro blue alcanza un notable valor en el mercado informal, generando interés en los inversores y usuarios que buscan información actualizada.

Cotización del Euro Blue

En la jornada del 27 de abril de 2026, el euro blue se negocia en $1.718,75 para la compra y $1.687,75 para la venta. Esta divisa, que suele presentar un precio más elevado que el oficial, es muy buscada por quienes prefieren operar en el mercado informal.

Euro Oficial en Banco Nación

El euro oficial hoy, según la pizarra del Banco de la Nación Argentina, se encuentra en $1.585,00 para la compra y $1.685,00 para la venta.

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Euro Tarjeta: Cotización Actual

El euro tarjeta, comúnmente conocido como euro turista, se posiciona en el mercado a $2.181,06 para la compra y $1.575,05 para la venta hoy.

Euro
Detail de la Cotización del Euro Blue, 27 de Abril

Cotización en Otros Bancos

El valor del euro en varias entidades bancarias hoy es el siguiente:

Banco Ciudad: $1.575,00 comprador y $1.675,00 vendedor.
Banco Nación: $1.575,00 comprador y $1.675,00 vendedor.
Banco Supervielle: $1.583,00 comprador y $1.692,00 vendedor.
Banco Francés: $1.610,00 comprador y $1.670,00 vendedor.

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Cierre del Dólar Blue

En relación al dólar blue, el viernes 24 de abril terminó en $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta, continuando la tendencia del mercado paralelo.

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