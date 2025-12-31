Cavallo advierte al gobierno de Milei: ‘No se relajen en 2026’

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, enfatiza la importancia de un ajuste fiscal y una serie de reformas estructurales para asegurar el crecimiento económico en los próximos años. Sin embargo, advierte que estos avances no son suficientes por sí solos.

Un Ajuste Fiscal Promisorio

Cavallo celebra el ajuste fiscal implementado por el gobierno, destacando que sentar las bases para un crecimiento sostenible es fundamental. Pese a ello, advierte que el Ejecutivo no debe caer en la complacencia.

Futuro de las Reformas Estructurales

En un reciente artículo, el exministro subraya la necesidad de reactivar el mercado interno y aplicar reformas profundas de manera ordenada. Este enfoque, según él, será clave para apoyar el programa de liberalización propuesto por el presidente Javier Milei.

Presupuesto 2026 y Colaboración Provincial

El Congreso deberá aprobar el Presupuesto 2026, lo cual es esencial para mantener el ajuste del gasto público y eliminar el déficit fiscal. Además, Cavallo insiste en que la reprivatización de empresas estatizadas contribuiría a mejorar la inversión en infraestructura.

Nuevo Enfoque Monetario

Una legislación que establezca un nuevo régimen monetario y cambiario es otro punto crucial. Cavallo sostiene que esto liberará el mercado cambiario y facilitará el acceso al crédito para el sector privado.

Impulso a las PYMEs

La promoción de un marco laboral modernizado es esencial, no solo por sus efectos a largo plazo, sino también por los incentivos fiscales que alentará en las pequeñas y medianas empresas, ampliando así la base de crecimiento económico.

Apertura Comercial Estratégica

Sobre la apertura de la economía, Cavallo propone esperar hasta establecer un nuevo régimen cambiario que permita un tipo de cambio real sin restricciones, considerando también la necesidad de eliminar impuestos que encarezcan las exportaciones.

Reducción del Riesgo País como Prioridad

Uno de los puntos más críticos que menciona es que reducir el riesgo país debe ser priorizado ante una baja rápida de la inflación. Sin esta reducción, siempre pesará la amenaza de una devaluación.

Inversión en Infraestructura

Cavallo resalta la importancia de invertir en infraestructura para reactivar el mercado interno, proponiendo financiar proyectos a través de privatizaciones, sin comprometer la estabilidad fiscal.

Perspectivas Optimistas en Tiempos Difíciles

Frente a opiniones pesimistas, Cavallo afirma que aún hay posibilidades de salida favorable de la actual situación económica, proponiendo una eliminación gradual de las restricciones cambiarias, lo que podría traer mejores perspectivas para el futuro.