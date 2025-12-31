miércoles, diciembre 31, 2025
Mapa en Vivo: Barrios Afectados en la Ciudad y GBA

Apagones y Calor Sofocante: Un Fin de Año Problemático en Buenos Aires

En la última jornada de 2025, los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentan altas temperaturas y cortes de luz que han dejado a miles sin suministro eléctrico.

Este miércoles, a pocas horas de despedir el año, más de 40.000 usuarios se encuentran sin electricidad en el AMBA. Esta situación se produce tras un apagón masivo que perjudicó a un millón de usuarios durante la madrugada, mientras el termómetro asciende a niveles de hasta 40 grados en diferentes regiones del país.

El Impacto del Calor en Buenos Aires

A medida que se acerca la medianoche, el calor y la falta de energía agravan la situación del AMBA. Desde la madrugada, un apagón que afectó a un millón de usuarios se repartió entre Edenor y Edesur, las empresas de energía eléctrica responsables. Edesur reportó que una falla en la Subestación Bosques, en Florencio Varela, fue la principal causa de los cortes que impactaron a diversas áreas del conurbano y la ciudad.

Estado Actual de los Cortes de Luz

Los esfuerzos para restablecer el servicio han permitido recuperar gran parte de la energía eléctrica; sin embargo, a la tarde de este miércoles todavía 40.000 usuarios permanecen a la espera de la reactivación del suministro. De ellos, más de 34.000 son clientes de Edesur y alrededor de 6.000 de Edenor.

Para más información sobre las áreas afectadas, consulta el mapa interactivo de cortes de luz, donde se actualiza el estado del servicio en tiempo real.

