Año Nuevo 2026: Celebraciones en Imágenes de Todo el Mundo

El Mundo Celebra la Llegada del Año Nuevo: Tradiciones y Fuegos Artificiales

Mientras los relojes marcan la medianoche en diversas partes del planeta, la alegría y la aventura de recibir un nuevo año se hacen presentes en cada rincón del mundo.

A medida que el 2026 comienza, lugares icónicos como la isla de Kiritimati en Kiribati y Auckland en Nueva Zelanda dan la bienvenida al Año Nuevo con celebraciones únicas.

Primeras Celebraciones: Kiritimati y Nueva Zelanda

La remota isla de Kiritimati, en el Pacífico, fue la primera en recibir al nuevo año, donde un visitante citado mencionó haber celebrado «en una tranquilo playa sin señales de vida humana, inmerso en la oscuridad y rodeado de cangrejos». Pronto, Auckland iluminó el cielo con un impresionante espectáculo de fuegos artificiales, marcando el inicio del 2026 en Nueva Zelanda.

Los Destellos en Sídney y el Recuerdo de la Tragedia

Australia siguió el ejemplo, mostrando un espectáculo deslumbrante sobre la Ópera de Sídney y el Puente del Puerto. Sin embargo, las festividades fueron matizadas por la tristeza por los recientes acontecimientos en Bondi Beach, donde tuvieron lugar trágicos incidentes semanas atrás. A las 23:00 horas, el puerto de Sídney guardó un emotivo minuto de silencio. La multitud encendió luces como homenaje a las víctimas, con una menorá judía proyectada sobre el puente.

Deslumbrantes Fuegos Artificiales al Rededor del Mundo

Singapur y Hong Kong: Fuegos y Alegría Las celebraciones continuaron en Marina Bay, Singapur, con fuegos artificiales que rivalizaban con las luces de los rascacielos. En Hong Kong, las actuaciones en vivo y un vibrante espectáculo de luces capturaron la atención de miles de espectadores. Tradiciones Únicas: Desde la Gran Muralla hasta Bali En Pekín, la Gran Muralla se iluminó con drones de luz, mientras que en Bali, una danza ceremonial tradicional reunió a adultos y niños para despedir el año que culminaba.

Espectáculos y Tradiciones en Cada Rincón del Planeta