El Rival de Argentina en el Mundial Brilla en la Copa Africana: Cruces de Octavos

La fase de grupos de la Copa Africana de Naciones ha llegado a su fin, y Argelia, rival de Argentina en el Mundial 2026, se destaca como líder invicto. Con un juego contundente, el equipo se posiciona como uno de los favoritos para el título.

Argelia ha dejado en claro su fortaleza en la zona E, cerrando su participación con un triunfo contundente de 3-1 ante Guinea Ecuatorial. Esta victoria se suma a sus anteriores triunfos contra Sudán y Burkina Faso, asegurando su lugar en los octavos de final de manera impecable.

Los goles que sellaron la victoria argelina fueron obra de Zineddine Belaid a los 19 minutos, Fares Chaibi a los 25 y Ibrahim Maza a los 32, demostrando una gran efectividad en la primera mitad del encuentro, a pesar de algunas bajas importantes en el plantel.

Zineddine Belaid, autor de uno de los goles de Argelia GABRIEL BOUYS – AFP

El estratega Vladimir Petković optó por preservar a algunas de sus estrellas, como el arquero Luca Zidane, el capitán Riyad Mahrez y el talentoso Ismael Bennacer, de cara a su próximo desafío contra la República Democrática del Congo, programado para el 6 de enero en Rabat.

Resultados Relevantes en la Zona E

En el mismo grupo, Burkina Faso se impuso 2-0 a Sudán, asegurando su avance como segundo en la tabla. Lasina Traoré anotó el primer tanto a los 16 minutos, y a cinco minutos del final, Arsene Kouassi selló la victoria, lo que les asegura un enfrentamiento con Costa de Marfil en octavos de final tras la clasificación de Sudán como uno de los mejores terceros.

Kouassi Kan, figura clave de Burkina Faso en la competición Mosa’ab Elshamy – AP

Lo Mejor de la Zona F

En otra parte del torneo, Costa de Marfil se recuperó espectacularmente al vencer 3-2 a Gabón, asegurando el primer puesto del grupo. Tras comenzar el partido en desventaja, los Elefantes dieron vuelta el marcador en un electrizante cierre, donde Bazoumana Traoré anotó el gol decisivo en tiempo de descuento.

Costa de Marfil celebrando su triunfo clave ante Gabón Themba Hadebe – AP

Camerún También Muestra su Fuerza

Camerún, en un emocionante enfrentamiento, logró revertir un marcador en contra y venció 2-1 a Mozambique. Geny Catamo abrió el marcador para Mozambique, pero un autogol de Nené y un tanto de Christian Kofane sellaron la victoria para los Leones Indomables, que ahora se enfrentarán a Sudáfrica en una de las eliminatorias más esperadas.

Camerún celebrando la victoria sobre Mozambique FRANCK FIFE – AFP

¿Qué Sigue en la Copa Africana?

Con la fase de grupos concluida, el enfoque ahora está en los emocionantes enfrentamientos de octavos que comienzan el 3 de enero. A medida que el torneo avanza, las expectativas por parte de los fanáticos aumentan, esperando ver quién levantará el trofeo al final de la competición.