Rival de Ethereum aspira a lanzar su primer ETF cripto en Wall Street para 2026

La gestora de activos Grayscale ha presentado una ambiciosa solicitud para lanzar el primer ETF vinculado al token Bittensor (TAO), marcando un paso significativo hacia la diversificación en el sector cripto.

Grayscale ha solicitado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el lanzamiento de un fondo cotizado en bolsa (ETF) al contado relacionado con el token TAO de Bittensor, con la meta de convertir su actual Grayscale Bittensor Trust en un ETF.

Este movimiento, registrado el 30 de diciembre de 2025, podría hacer que el fondo sea listado en NYSE Arca bajo el ticker GTAO, proporcionando a inversores tanto institucionales como minoristas un acceso directo al precio del token TAO sin necesidad de adquirirlo en intercambios secundarios.

¿El ETF que revolucionará Wall Street en 2026?

La propuesta de Grayscale se produce pocas semanas después del primer halving de Bittensor, un evento que redujo la emisión diaria de tokens a 3,600, intensificando su atractivo en medio de una creciente demanda institucional.

Con un suministro máximo de 21 millones de TAO, este halving busca controlar la inflación y recompensar a los participantes a largo plazo. La reacción del mercado fue inmediata: el precio de TAO superó los 220 dólares por unidad, impulsado por un optimismo renovado sobre el impacto del ETF.

Grayscale argumenta que la creación del ETF responde al creciente interés por diversificar las inversiones más allá de Bitcoin y Ethereum, enfocándose en proyectos innovadores que integran blockchain y inteligencia artificial.

Grayscale ha presentado una solicitud ante la SEC para un ETF basado en Bittensor (TAO)

Bittensor se posiciona como una red descentralizada que fomenta el desarrollo de modelos de inteligencia artificial a través de la minería de conocimiento, logrando captar la atención de desarrolladores y fondos de inversión especializados.

El ETF propuesto incluirá a Coinbase Custody Trust Company LLC y BitGo Trust Company Inc. como custodios, asegurando la protección de los activos que lo componen.

Grayscale subraya que la nueva oferta busca proporcionar un entorno regulado y transparente para acceder a TAO, contrastando con la incertidumbre y riesgos típicos de los mercados no regulados.

Ahora, será tarea de la SEC revisar esta solicitud y determinar su viabilidad. Aunque en el pasado el organismo ha mostrado cierta reticencia hacia productos innovadores, una reciente oleada de autorizaciones de ETF cripto podría favorecer la consideración de Grayscale, que anticipa un futuro brillante para este tipo de inversiones.

Si se concretara en 2026, el ETF de Bittensor sería el primero de su tipo en los Estados Unidos, marcando un hito en el camino hacia la aceptación institucional de las criptomonedas.