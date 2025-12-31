Vacaciones en el Extranjero y Escapadas de Fin de Semana a la Playa

En medio de un verano caluroso, Javier Milei ha decidido permanecer en su puesto y atender la mayor parte de su agenda desde la Quinta de Olivos. Sin embargo, ha dado ciertas libertades a su gabinete en cuanto a sus vacaciones, una medida que contrasta con su enfoque de austeridad anterior.

El Presidente y su Hermana, sin Chapadmalal

Milei y su hermana Karina han optado por no utilizar la Residencia Presidencial de Chapadmalal, que fue transferida a la AABE con miras a ser concesionada, aunque todavía depende de la Secretaría General de Presidencia. Karina ha decidido habilitar el lugar del 20 al 28 de enero para que sus padres, Norberto Milei y Alicia Lujan Lucich, puedan disfrutar de un merecido descanso en la playa. No obstante, se menciona que «a Javier no le gusta el sol», según allegados al mandatario.

Ministros que Aprovechan el Descanso

Federico Sturzenegger Planea un Receso

El ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha confirmado que se tomará unos días libres después de las festividades de fin de año, aunque su entorno no ha aclarado si tiene planes de viajar al exterior.

Sandra Pettovello: Viaje Oficial a Singapur

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, llegó a Singapur el pasado 29 de diciembre para participar de un viaje oficial invitada por organismos internacionales. Esta visita, que terminará el 11 de enero, tiene como objetivo aprender sobre las políticas educativas de esta ciudad-estado. Aseguran que Pettovello continuará trabajando aunque esté de viaje.

Otros Ministros y sus Futuros Viajes

Mariano Cuneo Libarona: Formación en Alemania

El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, se dirige a Alemania para asistir a cursos en la Universidad de Göttingen, además de participar en la Conferencia Internacional Anual sobre la Lucha contra el Antisemitismo en Jerusalén, donde será uno de los oradores.

Mario Lugones y Alejandra Monteoliva: Un Verano Diferente

El ministro de Salud, Mario Lugones, comenzó su receso estival el 23 de diciembre y planea regresar el 5 de enero, aunque se dice que no ha viajado lejos, quedándose en Buenos Aires. Por su parte, Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, tampoco planea tomarse vacaciones, y su entorno ha desmentido rumores sobre un posible viaje a Córdoba.

Perspectivas para el Gabinete

A pesar de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, seguirán trabajando durante enero, no se descartan escapadas de fin de semana. Santilli, por ejemplo, podría visitar las playas de Pinamar, un destino favorito de muchos argentinos.

Un Verano Diferente para el Gabinete

Este año, Milei ha decidido ser más flexible con sus colaboradores, permitiendo que algunos de ellos tomen vacaciones. Aunque muchos altos funcionarios han optado por mantener bajo perfil respecto a sus destinos vacacionales, la mayoría declara que no planean alejarse demasiado de sus responsabilidades.

Un Viaje Esperado a Davos

El presidente Milei tiene programado un viaje al extranjero para el 18 o 19 de enero con destino a Davos, donde será uno de los expositores en el Foro Económico Mundial, marcando su primera gran aparición internacional de este año.