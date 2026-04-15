CEDEAR: Ganadores de marzo y su rendimiento frente al dólar e inflación

Marzo: El Mes en que los CEDEAR Brillaron y Protegieron el Ahorro Argentino

Con las inversiones impulsando el crecimiento en sectores clave, el mes de marzo destacó por ofrecer alternativas efectivas para resguardar el ahorro frente a la devaluación.

15.04.2026 • 07:22hs • ¿Dónde poner tu dinero hoy?

El entorno inversor argentino culminó un marzo lleno de oportunidades, donde la elección cuidadosa de activos fue determinante para superar los efectos de la inflación y la variación del tipo de cambio.

En este contexto, los CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos) se consolidaron como una opción favorita para dolarizar carteras indirectamente y acceder a compañías globales desde la Bolsa local.

De acuerdo con el último análisis de PGA Valores, los cinco activos más rentables del mes provienen mayoritariamente de sectores como tecnología espacial, agro y energía.

Los CEDEAR Más Rentables de Marzo

Entre las firmas que capturaron la atención de los inversores, las siguientes destacaron por su rendimiento excepcional:

1. Satellogic (SATL): +80,9% – La compañía de imágenes satelitales logró un aumento sorprendente, convirtiéndose en el activo más provechoso del mes.

2. Adecoagro (ADGO): +62,2% – Este gigante del agro aprovecha la coyuntura de precios elevados en commodities para posicionarse en el segundo lugar.

3. Avis Budget (CAR): +52,4% – La firma de alquiler de vehículos mostró una fuerte recuperación en su valoración de mercado.

4. Dow (DOW): +36,1% – Referente en la industria química, ayudó a estabilizar y crecer las carteras de los inversores.

5. Equinor (EQNR): +26,2% – La energética noruega, impulsada por el dinamismo del sector hidrocarburos, cierra el ranking.

Fuente: PGA Valores

Razones para Invertir en CEDEAR

Invertir en estos activos brinda a los ahorristas locales la capacidad de operar en pesos y acceder a una cobertura cambiaria implícita, dado que sus precios en el mercado argentino siguen la evolución del Contado con Liquidación (CCL).

Analistas del sector subrayan que, en periodos de alta volatilidad, los CEDEAR actúan como refugios de valor, permitiendo diversificar el riesgo asociado a la economía local.

Esta capacidad es crucial para mitigar los riesgos derivados de la devaluación del peso.

Características y Beneficios de los CEDEAR

Al invertir en CEDEAR, los inversores adquieren una fracción de la acción original, lo que facilita el acceso a empresas que cotizan en Wall Street a precios elevados.

El ratio de conversión brinda a pequeños ahorristas la posibilidad de participar en mercados internacionales.

Características de los CEDEARs

Desde un enfoque fiscal, en el período 2026, las ganancias por la compraventa de CEDEAR están exentas de Impuesto a las Ganancias para individuos, aunque los dividendos están sujetos a una tasa progresiva.

En Bienes Personales, la tenencia de estos activos se clasifica como gravada, ya que se consideran activos en el exterior.

En un escenario donde las tasas reales en pesos enfrentan obstáculos, diversificar hacia carteras internacionales se posiciona como una de las estrategias financieras más efectivas del inversor digital.