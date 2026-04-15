Colesterol: 6 Alimentos Clave para Prevenirlo y sus Porciones Ideales

Título: Las Estatinas y su Papel Crucial en el Control del Colesterol

Bajada: El uso de estatinas no solo regula los niveles de colesterol, sino que también puede ser esencial para prevenir infartos y enfermedades neurodegenerativas, según expertos.

El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó en una reciente entrevista que las estatinas actúan como un «cazador de enzimas», lo que reduce la producción de colesterol en el organismo. Este medicamento no solo ayuda a regular el colesterol, sino que también disminuye el riesgo de infarto, ACV y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

El especialista enfatiza la importancia de combinar la actividad física y una dieta equilibrada para mantener los niveles de colesterol bajo control, aunque en muchos casos esto puede no ser suficiente, siendo necesaria la intervención médica.

Colesterol: Un Problema Más Complejo de lo que se Piensa

“Aproximadamente un 30% del colesterol proviene de la dieta, mientras que muchas personas lo producen de manera natural en el hígado”, puntualizó Tartaglione, haciendo referencia a aquellos vegetarianos que aún presentan niveles altos de colesterol.

La Desinformación en el Ámbito Médico

El cardiólogo también manifestó su preocupación ante la proliferación de noticias falsas en redes sociales. “Casi el 50% de las informaciones médicas son inexactas. No hay duda de que los medicamentos para el colesterol son seguros y salvan vidas”, aseguró.

Los mitos sobre las estatinas y su uso

“En redes se dice que las estatinas pueden causar daños graves. Es frustrante que muchos de estos rumores provengan de profesionales de la salud”, lamentó Tartaglione.

Indicadores de Riesgo y Prevención

El cardiólogo también mencionó que los niveles de LDL deben ser vigilados cuidadosamente para evitar complicaciones cardíacas. “En un 1% de los casos, las estatinas pueden generar dolores musculares”, agregó.

Según expertos, los alimentos de origen vegetal son recomendados para la reducción del colesterol. Un estudio de la Universidad de Harvard subraya la importancia de consumir entre 20 a 30 gramos de fibra diariamente, incluida en productos como granos integrales, vegetales de hojas verdes, legumbres y frutas.

La importancia de una dieta rica en fibra para el bienestar

Un dato alarmante: cerca del 40% de los argentinos mayores de 18 años presenta colesterol elevado. La doctora Analía Aquieri, del Hospital de Clínicas de la UBA, recomendó controles de colesterol entre los 6 y 11 años y nuevamente entre los 17 y 21 años, especialmente si hay antecedentes familiares.

Recomendaciones de Salud

Es crucial hacer un chequeo médico al menos una vez al año para monitorear los niveles de colesterol. Aquieri también indicó que quienes presentan antecedentes familiares o enfermedades cardiovasculares deberían someterse a este control con mayor frecuencia.