Cedears Recomendados: Impacto de Vaca Muerta

A pesar de la captura de Nicolás Maduro, los precios del crudo no experimentaron los cambios esperados. Analistas destacan el crecimiento de Vaca Muerta y las opciones de inversión en Cedears energéticos.

La reciente detención de Nicolás Maduro en Venezuela ha provocado un revuelo a nivel geopolítico, pero su repercusión en el mercado del petróleo ha sido sorprendentemente limitada. En un entorno global con amplios niveles de oferta, la llamada «noticia del año» resultó en un impacto casi nulo sobre los precios internacionales del crudo.

Análisis de los Expertos: La Resiliencia del Mercado

A diferencia de otras crisis del sector energético, los analistas apuntan a que la inestabilidad en las exportaciones de petróleo venezolanas tiene un impacto momentáneo. Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, afirma que la detención de Maduro ha impulsado la atención sobre Venezuela, pero el mercado ya prevé un posible cambio político.

Los bonos venezolanos, aunque en default, han registrado un leve aumento, sugiriendo una expectativa de futura reinserción en los mercados globales.

Morales destaca que, aunque la completa normalización del panorama financiero parece lejana, la incertidumbre actual ha llevado a los inversores a refugiarse en activos seguros, señalando que solo una intensificación de las sanciones podría desatar un aumento temporal en los precios del Brent y el WTI.

Vaca Muerta: El Pilar Energético de Argentina

Mientras el caos en Venezuela persiste, Argentina concluyó el año 2025 con cifras récord en el sector energético, consolidando a Vaca Muerta como su verdadero motor:

Récord en Fracturas: Se llevaron a cabo cerca de 24,000 fracturas, un máximo histórico.

Se llevaron a cabo cerca de 24,000 fracturas, un máximo histórico. Producción Sin Precedentes: La producción alcanzó los 857,7 mil barriles diarios.

La producción alcanzó los 857,7 mil barriles diarios. Superávit Energético: La balanza energética cerró con un saldo positivo de aproximadamente u$s7,000 millones, consolidando el sector como una fuente vital de divisas.

Oportunidades de Inversión en el Mercado Argentino

Para aquellos interesados en explotar esta dinámica energética, existen múltiples alternativas en el mercado local:

Inversión Directa a través de ETFs

USO (United States Oil Fund): Este fondo replica el precio del crudo WTI mediante futuros, ideal para quienes desean una exposición directa a las fluctuaciones del mercado. Actualmente, su valor ronda los $7.195 (+1,77%).

CEDEARs de Petroleras Internacionales

Algunas opciones destacadas disponibles en Argentina son:

Chevron (CVX): Socia clave de YPF, cotiza a u$s163,60 con un objetivo de u$s172,08 en un año.

Socia clave de YPF, cotiza a con un objetivo de en un año. ExxonMobil (XOM): Con proyecciones de u$s124,77 y un objetivo de u$s131,56 .

Con proyecciones de y un objetivo de . Shell (SHEL): Activa en Sierras Blancas, actualmente a u$s74,22 , con proyección a u$s83,04 .

Activa en Sierras Blancas, actualmente a , con proyección a . Equinor (EQNR): Focalizada en Vaca Muerta, con un precio actual de u$s23,85 .

Focalizada en Vaca Muerta, con un precio actual de . Vista Energy (VIST): Favorita del mercado, actualmente a u$s46,51, se espera que alcance u$s77,53 en 12 meses.

Es esencial que cada interesado realice su propio análisis antes de invertir, considerando sus perfiles de riesgo y preferencias de inversión.