Pagos millonarios de Faroni al fabricante del avión de ‘Chiqui’ Tapia

Escándalo AFA: El avión privado en el centro de las investigaciones

Un avión de lujo que frecuentemente se encuentra en el Aeropuerto Internacional de San Fernando ha saltado a los titulares por su vinculación con un escándalo financiero en la Asociación de Fútbol Argentina. Este Gulfstream G400, valorado en más de 30 millones de dólares, ha sido mencionado en investigaciones que apuntan a la posible mala gestión de fondos de la AFA.

La aeronave, registrada en San Marino, se ha asociado a viajes de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Las preguntas comienzan a surgir: ¿de dónde proviene el dinero para cubrir estos lujos?

¿Quién es el propietario del Gulfstream G400?

La propiedad del avión se atribuye a Paraguay Logistic Services, una empresa con sede en Asunción y una oficina en Buenos Aires. Esta empresa, dirigida por el empresario Leopoldo Perrier Musis, se dedica al transporte internacional y la agroindustria, y tiene un vínculo apasionado con River Plate.

Las investigaciones han revelado que los registros bancarios de TourProdEnter LLC, la firma gestionada por Javier Faroni y su esposa Érica Gillette, son fundamentales en este caso. Esta empresa fue responsable de gestionar contratos internacionales de la AFA cobrando un sorprendente 30% como comisión.

Transacciones sospechosas

Los análisis de las cuentas han dejado al descubierto pagos millonarios en varias instituciones bancarias. Por ejemplo, desde JP Morgan Chase Bank se detectó una transferencia de 400,000 dólares el 5 de marzo de 2024. Además, se registraron varias transferencias que totalizan más de 3.2 millones de dólares a diferentes entidades entre 2024 y 2025.

TourProdEnter realizó más de 25 transferencias a PLS Logistics por casi 11 millones de dólares, lo que ha llevado a las autoridades a investigar más a fondo la naturaleza de estas transacciones.

Conexiones entre empresas

Un elemento crucial en esta trama es el hecho de que tanto PLS Logistics como Paraguay Logistics se vinculan a Perrier Musis, quien da la cara como el principal responsable en ambos casos. Esta red de empresas ha despertado la atención de los fiscales, especialmente considerando que PLS Logistics cambió su nombre comercial en septiembre de 2024.

A pesar de los intentos de contacto por parte de los medios, Perrier Musis y sus representantes evitan proporcionar declaraciones, lo que aumenta aún más las dudas sobre las operaciones de estas empresas.

Acusaciones adicionales y un accidente notable

El Gulfstream G400 también ha tenido fama por un lamentable incidente ocurrido en febrero de 2024, cuando dañó el hangar en el que estaba estacionado. Este hecho llevó a una investigación por parte de la Secretaría de Transporte debido a la considerable cantidad de daños.