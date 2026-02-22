Celebración de los chicos de USMA en Laprida

La cancha de Laprida se viste de fiesta con una nueva edición de la Copa de Verano, un torneo que celebra la trayectoria de Gustavo Vaquinzay. Este evento, que promete emoción y competencia, ha comenzado con fuerza.

La acción se inició el viernes y continuó el sábado, donde USMA se alzó como campeón en la categoría prenovena tras brillantes actuaciones en el cuadrangular. Con un rendimiento sobresaliente, este equipo se posicionó en el primer lugar, seguido por Camioneros, Universitario y Caleta Córdova en la tabla final.

Veteranos y Primera División: Más Competencia en la Copa

El torneo también dio inicio a las categorías de veteranos y primera división, con la emocionante definición programada para este domingo. En los veteranos, la jornada del sábado determinó a los finalistas: Abel Amaya derrotó a Tiro Federal 2-0, y Camioneros avanzó venciendo al local, Laprida, también por 2-0. Así, veremos a Abel Amaya y Camioneros disputar el codiciado título.

En la primera división, la acción fue intensa. Rincón del Diablo se destacó al superar a Talleres en la definición por penales, luego de un partido equilibrado. Al cierre de esta edición, se aguardaba con expectativa el cruce entre Laprida y Camioneros, considerado el partido más atractivo del día. Laprida, en busca de reafirmar su rendimiento tras recientes cambios en su cuerpo técnico, se enfrenta a un Camioneros ansioso por iniciar su camino en la Categoría B.

La Copa de Verano sigue consolidándose como una propuesta valiosa y entretenida para los amantes del fútbol de diversas categorías.

Resultados Finales: Prenovena

Clasificación:

1° USMA

2° Camioneros

3° Universitario

4° Caleta Córdova

Resultados de la jornada – Cancha de Laprida

Veteranos:

Abel Amaya 2 – Tiro Federal 0

Laprida 0 – Camioneros 2

Primera División:

Talleres vs. Rincón del Diablo (Rincón del Diablo ganó por penales)

Laprida vs. Camioneros (previsto para cerrar la jornada)