¿Qué significa la baja del 30% en consumos con tarjeta tras el fin del Impuesto País?

Con el inicio de 2026, se produjo un importante cambio en los costos asociados a las compras en el exterior y las transacciones realizadas en dólares. La eliminación del Impuesto PAIS ha transformado la manera en que los argentinos realizan sus pagos en moneda extranjera, lo que resulta en una notable disminución en el monto final a abonar.

El Impacto del Fin del Impuesto PAIS

El Impuesto PAIS, vigente durante cinco años, dejó de aplicarse en enero de 2026, reduciendo las cargas impositivas sobre las operaciones con tarjeta en el exterior. Previo a esta eliminación, los consumidores se enfrentaban a un peso extra del 30% por este impuesto y otro 30% adicional como percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

¿Cómo se Calcula el Nuevo Costo de Gastos en Dólares?

Tras la eliminación del Impuesto PAIS, los gastos en dólares se calculan únicamente sumando la percepción del 30% correspondiente al Impuesto a las Ganancias. Esto ha reducido a la mitad el recargo total anterior, lo que se traduce en un ahorro cercano al 30% en el costo final en pesos para operaciones en el exterior.

Beneficios Directos para los Consumidores

Este cambio no solo beneficia a quienes viajan, sino también a quienes adquieren servicios digitales o productos en sitios internacionales. La eliminación de un impuesto que encarecía las transacciones significa que los consumidores ahora disfrutarán de precios más accesibles.

Disminución de la Brecha Cambiaria

Expertos financieros indican que la reducción del recargo acerca el tipo de cambio aplicado a los consumos con tarjeta a las cotizaciones del mercado, disminuyendo la brecha que ha existido en los últimos años.

Impuestos Vigentes y Recuperación de Percepciones en 2026

Aunque el Impuesto PAIS ha sido eliminado, la percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias sigue vigente. Sin embargo, este monto puede ser recuperado dependiendo de la situación fiscal de cada contribuyente, proporcionando una oportunidad para disminuir los costos finales de las compras internacionales.

Proceso para Recuperar Percepciones

Los contribuyentes que no tributan impuestos pueden solicitar la devolución total de las percepciones al cierre del año fiscal. Para aquellos que tributan, se recomienda utilizar el sistema SIRADIG-Trabajador para computar las percepciones como un pago anticipado.

Alternativas de Pago en Dólares

Además de las nuevas condiciones, los usuarios tienen la opción de cancelar sus compras en moneda extranjera con dólares propios, evitando completamente los recargos. Esta alternativa es digital y no requiere la posesión de efectivo en dólares, simplificando aún más el proceso.

Un Nuevo Horizonte para los Consumidores Argentinos

La eliminación del Impuesto PAIS marca un cambio radical en el consumo extranjero para los argentinos, generando condiciones más favorables y accesibles. Comprender este nuevo esquema es crucial para optimizar gastos y aprovechar al máximo las transacciones internacionales desde 2026.