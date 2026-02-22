Gobierno anuncia un aumento del 280% en el presupuesto del Poder Judicial

El Gobierno argentino ha anunciado un impresionante aumento del 280% en el presupuesto destinado al Poder Judicial para el año 2026, alcanzando un total de $2.135.208.999.995. Este refuerzo económico busca modernizar la infraestructura y equipamiento del sistema judicial.

La nueva asignación presupuestaria fue confirmada a través de la Decisión Administrativa 1/2026, emitida por la Jefatura de Gabinete. El objetivo es atender necesidades estructurales que impactan en la operatividad de las distintas jurisdicciones, priorizando aquellas con mayores déficits.

Inversión Estratégica en Recursos Humanos

Una gran parte de los fondos será destinada al pago de salarios del personal judicial, con un total de aproximadamente $1,99 billones reservados para remuneraciones. Esta asignación se considera esencial para mantener el funcionamiento del sistema y garantizar una justicia eficiente.

Áreas Clave Reciben Apoyo Financiero

El presupuesto también incluye recursos destinados a áreas fundamentales del sistema judicial, como el Fuero Electoral, encargado de la organización de elecciones y el control de partidos políticos. Además, se financiarán los tribunales especializados en materia Penal Económica y de Seguridad Social.

Support Financiero para la Justicia en Buenos Aires

La Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirá una partida específica de $633.120 millones, diseñada para el funcionamiento de tribunales que abordan delitos comunes, abarcando los fueros Civil, Comercial, del Trabajo y Criminal.

Destinos Específicos para la Corte Suprema

En cuanto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el presupuesto contempla $77.481 millones para su función como tribunal de última instancia y $51.645 millones para su rol administrativo, asegurando así el adecuado funcionamiento del máximo órgano judicial del país.

Inversiones en Infraestructura Judicial

Se han proyectado importantes obras de infraestructura en el Palacio de Justicia, que incluyen la restauración de fachadas y la modernización de instalaciones eléctricas y ascensores. Estas mejoras están orientadas a optimizar las condiciones operativas de la sede judicial.

Impulso a la Modernización Tecnológica

Las Actividades Centrales del Consejo de la Magistratura recibirán $185.431 millones, destinando recursos a mejorar la gestión administrativa y financiera. Esto permitirá avanzar en inversiones tecnológicas que modernicen la gestión judicial, uno de los intereses centrales en las negociaciones presupuestarias.

Apoyo a Proyectos Específicos

Recursos también serán asignados a la Dirección General Pericial, que contará con casi $54.000 millones para el funcionamiento del Cuerpo Médico Forense e importantes proyectos como la readecuación de la Morgue Judicial. Además, la Dirección de Captación de Comunicaciones dispondrá de $27.000 millones para mantener su operatividad en investigaciones judiciales.

Asimismo, la Dirección General de Mandamientos y Notificaciones recibirá $31.000 millones para garantizar la diligencia de comunicaciones y órdenes judiciales, mientras que el Archivo General del Poder Judicial contará con $9.222 millones para la custodia de expedientes históricos.