El Gobierno solo incrementa $311 la valoración de la hora de cuidado en un año

Cada día, millones de personas se ven excluidas del mercado laboral debido a las responsabilidades de cuidado. Un análisis reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que más de 748 millones de personas mayores de 15 años se encuentran en esta situación, destacando la desigualdad en la distribución de las tareas de crianza y el impacto en la economía.

Impacto Global de las Tareas de Cuidado

Del total de 748 millones, 708 millones son mujeres y 40 millones son hombres. Aproximadamente 1.600 millones de mujeres y 800 millones de hombres a nivel mundial no participan en la fuerza laboral, citando las responsabilidades de cuidado como la razón principal de su exclusión.

Este fenómeno pone de manifiesto las disparidades en el tiempo y el trabajo que implica la crianza, un asunto que afecta no solo a las familias, sino que también tiene repercusiones en el desarrollo económico de los países.

Crianza y Su Valor Económico en Argentina

En Argentina, la canasta de crianza establece un valor económico para estas labores, sin embargo, ha perdido peso en los últimos dos años. La cantidad de dinero necesaria para cubrir los gastos básicos de un niño de entre 4 y 5 años ha aumentado, pero a un ritmo más lento que la inflación general.

De enero de 2025 a enero de 2026, el costo total de cuidado creció solo un 16.5%, contrastando con un aumento del 32.4% en el índice de precios al consumidor. Actualmente, el valor de la hora de cuidado se sitúa en $2.192, un aumento mínimo comparado con los $1.881 de 2025.

El Valor de Bienes y Servicios

Los costos de bienes y servicios destinados a la crianza elevaron de $192.555 a $253.390, lo que representa un incremento del 31.6%. Esta diferencia resalta cómo la economía de la crianza sigue estancada a pesar de una creciente presión inflacionaria.

Cálculos del Cuidado en el Contexto Jurídico

La estimación de valor del cuidado se basa en el tiempo requerido para cada grupo de edad, utilizando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” como referencia. Este cálculo se utiliza, por ejemplo, para determinar los montos que deben abonar los progenitores en casos de separación.

En este sentido, los padres que deben cubrir la mitad del salario mínimo vital y móvil -actualmente de $346.800- solo pueden satisfacer el 35.8% del costo total de crianza, ya que el aporte de $173.400 resulta insuficiente.

El Trabajo No Remunerado y su Peso en la Economía

ONU Mujeres ha revelado que las mujeres dedican diariamente 16 mil millones de horas al trabajo no remunerado. Estas labores, que incluyen desde la limpieza hasta el cuidado de niños y ancianos, son fundamentales para la estabilidad económica de las familias y, por extensión, del país.

Si se asignara un valor monetario a este trabajo, se estima que superaría el 40% del PIB en varias naciones, superando incluso a sectores clave como la industria o el transporte.

En Argentina, el costo de la canasta de crianza en términos de cuidado no se actualizó durante cinco de los últimos doce meses, a pesar de la persistente inflación. Esta falta de respuesta económica agrava aún más la situación de las familias y refleja una necesidad urgente de reconocer y revalorizar el papel crucial del cuidado en la sociedad.