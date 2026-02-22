Video: Francia en alerta por inundaciones en el Loira y la amenaza del huracán Pedro

Después de una semana de intensas lluvias, las aguas han alcanzado los frentes de los edificios en varias regiones de Francia. Aunque se acerca el pico de las inundaciones, los niveles siguen elevados y no comienza el descenso.

Una Emergencia en Aumento

Las autoridades informan que un hombre ha desaparecido tras el vuelco de su canoa, un trágico eco de las dificultades que enfrentan muchos en esta crisis. Météo-France ha confirmado que el país ha experimentado 35 días consecutivos de lluvia, un récord histórico desde que inician los registros en 1959.

Alerte Máxima en Departamentos del Oeste

Con la llegada de la tormenta Pedro, varias regiones del oeste permanecen bajo alerta roja. Los funcionarios advierten que, aunque la lluvia pueda aliviarse, el desbordamiento de ríos continuará siendo un peligro latente.

Una Comunidad a la Espera

La incertidumbre se apodera de los residentes, que viven momentos de tensión mientras esperan la evolución de la situación. La preocupación por las consecuencias de las lluvias y el estado de las infraestructuras crece a medida que el tiempo pasa.