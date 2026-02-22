Menor agredido tras salir de un boliche en Mendoza: su madre lo socorre y permanece internado

Un incidente violento dejó a un joven de 17 años en estado crítico tras ser golpeado por un grupo de personas en Mendoza. La brutalidad del ataque ha conmocionado a la comunidad local.

Un adolescente de 17 años sufrió heridas graves tras ser agredido por un grupo durante una pelea en la salida de una discoteca en San Rafael, Mendoza. La madre, preocupada por la situación, lo trasladó rápidamente al hospital, intentando salvar su vida.

Detalles del incidente

El violento episodio ocurrió cerca de las 6:00 am en un local de la Avenida Balloffet. Luego de salir del boliche, el joven fue atacado por un grupo que lo superaba en número.

Oculares del ataque

Un testigo intervino al escuchar la conmoción y notificó a las autoridades sobre la pelea. Este testigo reveló datos cruciales para la investigación, indicando que tanto hombres como mujeres participaron en la agresión.

Gravedad de las lesiones

Según lo informado por Los Andes, la madre relató haber visto cómo dos individuos atacaban a su hijo. En un momento, el joven, ya en el suelo, recibió un golpe en la cabeza con una baldosa.

Atención médica ante la crisis

Dado el estado crítico del menor, fue llevado en un vehículo particular al Hospital Schestakow. Allí, los médicos confirmaron que presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano grave, siendo necesario su internamiento.

Cuando la policía llegó al lugar del conflicto, la escena era caótica y el área estaba despejada. Sin embargo, notaron que tanto el adolescente como su madre parecían estar bajo la influencia del alcohol.

Progreso de la investigación

Las autoridades han solicitado la comparecencia de la madre del joven para que formalice la denuncia y así avanzar en las investigaciones. Se ha indicado que un adulto ha sido identificado como el principal agresor, gracias a los testimonios de quienes presenciaron la violencia.

Otro caso de agresión en La Plata

En un episodio diferente, una mujer de 33 años fue atacada en La Plata, lo que resultó en la detención de seis jóvenes. Este enfrentamiento ocurrió inmediatamente después del cierre de otro boliche de la zona.

Desenlace violento en el centro

La pelea surgió por un roce accidental entre la víctima y otra joven, lo que desencadenó una reacción violenta que involucró a la policía y equipos de emergencia. Cuando los testigos llegaron, la mujer estaba en el suelo, inconsciente, y fue trasladada de urgencia al hospital con lesiones evidentes en su rostro.

Respuestas policiales y judiciales

Cámaras de seguridad han ayudado a identificar a los involucrados, quienes tenían entre 18 y 36 años y eran de diferentes barrios de La Plata. La causa ha sido caratulada como lesiones en riña, y el caso será manejado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 3.

A pesar de las detenciones iniciales, los involucrados fueron liberados mientras continúa la investigación.