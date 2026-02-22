Banco célebre cierra 40 sucursales y pone en riesgo miles de empleos

La reciente decisión del Banco Santander de cerrar más de 40 sucursales en Argentina ya genera un clima de incertidumbre entre los empleados y las comunidades del interior del país. El futuro de muchos puestos de trabajo está en juego, mientras se plantea el desafío del acceso a servicios financieros en localidades remotas.

Impacto en el Empleo: Más de 500 Puestos en Riesgo

El Banco Santander ha anunciado el cierre de más de 40 sucursales en todo el país. La Asociación Bancaria advirtió que esta decisión podría poner en riesgo a más de 500 trabajadores, incluyendo personal contratado y tercerizado.

El gremio ha denunciado que la situación no es nueva, ya que un proceso de recortes comenzó el año anterior, y actualmente la Secretaría de Trabajo está analizando el conflicto.

Los Gremios en Alerta: Justificaciones Cuestionadas

Noelia Fernández, delegada de la Comisión Gremial Interna en Buenos Aires, criticó las razones presentadas por el banco, argumentando que los cambios en la atención presencial han sido provocados por la propia entidad.

Según el sindicato, el avance de canales digitales se utiliza como excusa para reducir costos y cerrar más sucursales.

Propuestas de Reforma y Despidos Encubiertos

Los sindicalistas informan que el recorte incluiría la reducción de más de 30 sucursales adicionales. A pesar de la alegación del banco sobre una mayor digitalización, el gremio sostiene que esto responde a una estrategia enfocada en la rentabilidad.

Gonzalo Martínez, representante sindical, destacó que las negociaciones con el área laboral están en curso, pero sin avances concretos. “Estamos viendo despidos encubiertos”. Así describe las condiciones que, según él, se están imponiendo a los empleados.

En ciudades como Comodoro Rivadavia, ya se han reportado desvinculaciones en 2025, y se teme que el futuro de otras sucursales, como la de Las Heras, esté en peligro.

Las Consecuencias para la Inclusión Financiera

Este repliegue presenta serias dudas sobre el acceso a servicios bancarios en localidades donde la sucursal es esencial. Los clientes ahora deberán recorrer largas distancias para acceder a atención presencial.

Si bien se promueve el uso de servicios digitales, el sindicato señala que muchos clientes, especialmente jubilados, aún dependen de los servicios convencionales. “La eliminación de cajeros y la derivación a corresponsalías deja a varios sin opciones adecuadas”, argumentan.

Un Debate Abierto sobre el Futuro del Sistema Bancario

La reestructuración del Banco Santander refleja una tendencia más amplia en el sector bancario argentino hacia la digitalización post-pandemia. Sin embargo, este cambio plantea preocupaciones sobre sus impactos sociales, especialmente en comunidades vulnerables.

A medida que continúan las negociaciones, los trabajadores se mantienen en un estado de alerta, listos para movilizarse si no se garantizan su estabilidad laboral y un plan claro para la reubicación de los empleados afectados.