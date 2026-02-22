Monteoliva: Del ICE de Trump a la Amenaza de Contagio por Rebeliones Policiales

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, está elevando su perfil en la esfera pública al abordar un tema delicado: la migración. Su enfoque va más allá de la visibilidad; busca marcar una pauta en la agenda del Gobierno.

Monteoliva ha incrementado notablemente su actividad en las redes sociales, centrándose en la política migratoria. Inspirándose en la gestión del ICE de Donald Trump, busca implementar un modelo que hasta ahora no había generado controversia en Argentina. «Las normas migratorias se han agudizado; cualquier extranjero que cometa delitos será identificado y expulsado», declaró Monteoliva en un reciente video, adoptando un estilo comunicativo similar al de Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional en EE. UU.

Operativos Migratorios y Agendas Alternativas

La cartera que dirige Monteoliva está enfocada en la realización y divulgación de operativos, expulsiones y estadísticas sobre la nueva política migratoria, aunque este tema no figura entre las principales preocupaciones sociales en el país. A pocos meses de asumir el cargo, la ministra parece estar preparando el terreno para la llegada de Diego Valenzuela, legislador provincial, a la Agencia Nacional de Migraciones. Este nuevo organismo podría replicar la acción del ICE y operará bajo la dirección del Ministerio de Seguridad Nacional.

Retos en la Estructura de la Agencia Nacional de Migraciones

A pesar de que el decreto que designará a Valenzuela aún está pendiente y ha sufrido retrasos, la Agencia contará con un presupuesto de $181 mil millones para 2026, con el objetivo principal de establecer una Policía Migratoria. La tarea será complicada: habrá que decidir entre reutilizar agentes de otras fuerzas o reclutar nuevos, pese a los bajos salarios que afectan a todas las fuerzas vinculadas al ministerio.

Reacciones y Estrategias en el Terreno

Monteoliva no se limita a la migración. Su intervención en las últimas manifestaciones alrededor del Congreso, relacionadas con la reforma laboral, le ha permitido mostrar un despliegue de fuerzas federales. «Con nuestras Fuerzas garantizamos el orden en las calles para que el Congreso pueda debatir una modernización laboral que enfrenta una alta informalidad», afirmó en otro video con un discurso cargado de campaña.

A pesar de la confianza existente entre Monteoliva y las fuerzas de seguridad, persisten desafíos en la atención médica y las condiciones laborales. El reciente establecimiento de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) busca mejorar la atención médica, aunque su implementación aún se encuentra en etapas iniciales.

Conflictos en las Provincias y su Impacto

La ministra ha permanecido atenta a las quejas de las fuerzas de seguridad en diversas provincias. Recientes protestas en Santa Fe y Río Negro han puesto en evidencia el descontento por los salarios. Aunque la Policía depende de las provincias, el gobierno nacional también juega un papel crucial en la asistencia. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, se enfrenta a la presión de aumentar los salarios en respuesta a los reclamos de los policías.

Mientras tanto, en Santa Fe, la revoltosa protesta de policías reclamando salarios dignos se ha reproducido en varias localidades, lo que ha llevado a un diálogo sobre salarios más justos. La rápida propagación del «efecto Santa Fe» a otras provincias demuestra que las inquietudes en torno a las condiciones laborales podrían tener un impacto significativamente mayor en la seguridad interna.

Incidentes Recientes y el Estado de la Seguridad

La situación de la seguridad en el país se complica con incidentes inesperados, como la reciente explosión en la Escuela de Gendarmería, que dejó varios heridos y provocó una ola de preocupación. Mientras tanto, la situación del gendarme Nahuel Gallo sigue sin resolverse y se encuentra en manos de la Cancillería.

Con un panorama agitado y una agenda clara, Monteoliva avanza en la redefinición de la política migratoria y de seguridad en Argentina, en un momento donde las voces disonantes no tardan en alzarse frente a su gestión.