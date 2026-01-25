Celebración del Centenario del Plus Ultra: Exhibiciones Aéreas en Brasil, Uruguay y Argentina

La travesía del Plus Ultra, que marcó un hito en la historia de la aviación, es celebrada con una serie de eventos culturales y exhibiciones aéreas que unen a varias naciones de América del Sur y España.

Un Recorrido Histórico por el Plus Ultra

La celebración de la primera travesía atlántica del Plus Ultra ha convocado a un amplio grupo de expertos y entusiastas en tres ciudades sudamericanas. Este acontecimiento no solo visibiliza el legado de este vuelo histórico, sino también la sólida cooperación entre España, Brasil, Uruguay y Argentina.

Despliegue Aéreo Internacional

Más de 60 aviadores españoles han comenzado su participación en esta conmemoración, trayendo consigo seis helicópteros Eurocopter EC-120 ‘Colibrí’ y dos aviones de transporte militar A400M. Este despliegue incluye a aproximadamente 48 efectivos, que abarcan desde pilotos hasta personal de mantenimiento y apoyo.

Eventos Aéreos Programados

Las exhibiciones aéreas iniciarán oficialmente en la playa de Ipanema, Brasil, el próximo miércoles. Luego, se trasladarán a Montevideo el 1 de febrero y culminarán en Buenos Aires el 4 de febrero, destacando la colaboración con las autoridades locales para la realización de estos vuelos.]

Cultura y Educación en el Marco de la Celebración

El Ejército del Aire ha señalado que el evento no solo se centra en las demostraciones aéreas, sino que también involucra actividades culturales y divulgativas. Se busca resaltar el impacto histórico y contemporáneo de la aviación española, recordando que el Plus Ultra partió de Palos de la Frontera el 22 de enero de 1926 y llegó a Buenos Aires el 10 de febrero del mismo año.

Homenaje a Vuelos Emblemáticos

Este evento es parte de un programa más amplio que rinde homenaje a otros siete vuelos significativos de la aviación española entre 1926 y 1935. Incluye expediciones notables como la Escuadrilla Elcano y el vuelo de Haya y Rodríguez a Guinea Española.

Un Enfoque Moderno y Tecnológico

Las actividades programadas para esta conmemoración buscan proyectar la imagen internacional de la aviación española, combinando tradición con la tecnología actual. La logística detrás de estos eventos simboliza un esfuerzo conjunto entre Europa y Sudamérica, demostrando la relevancia de esta celebración un siglo después de la hazaña original.