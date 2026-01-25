Laboralistas: La reforma retrasa más de un siglo

Las críticas no se hacen esperar: el Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social expresa su rechazo a la reciente propuesta de reforma laboral del Gobierno, asegurando que representa una regresión a prácticas del siglo XIX.

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, compuesto por más de un centenar de organizaciones laborales de toda Latinoamérica, ha lanzado un contundente mensaje respecto al proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo. Según su declaración, “nada tiene de moderno” y, de ser implementada, “llevará el derecho laboral al siglo XIX”.

Un Proyecto Que Ignora Derechos Fundamentales

En su comunicado titulado “Un proyecto en contra de la clase trabajadora”, el Foro enfatiza que el contenido de la reforma es incompatible con los tratados y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como con la Constitución Nacional Argentina. Aseguran que “nada tiene de ‘moderno’”, subrayando que su aprobación significaría un retroceso en la protección de los derechos laborales y de la seguridad social.

Acciones de Resistencia en Todo el País

Ante la gravedad de la situación, el Foro ha decidido implementar “acciones de resistencia” a nivel nacional. Esto incluirá la solicitud de reuniones con gobernadores y legisladores para que asuman su responsabilidad ante esta propuesta. Además, se denunciará la situación en foros nacionales e internacionales, y se mantendrá un estado de alerta constante en defensa de la dignidad laboral.

Consecuencias Devastadoras para Trabajadores y Sindicatos

Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y miembro del Foro, advierte que “la magnitud de esta reforma es tal que, de convertirse en ley, tendrá consecuencias trágicas”. La precarización de las condiciones laborales afectará directamente a los trabajadores y limitará la capacidad de los sindicatos para defender sus derechos.

Preocupaciones sobre la Independencia Judicial

Roberto Pompa, exjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y defensor del Foro, señala que la eliminación gradual de la Justicia Nacional del Trabajo tiene como objetivo obstaculizar la posibilidad de que los trabajadores reclamen sus derechos. La “obediencia debida” que se exige a los fallos de la Corte Suprema pone en riesgo la independencia de los magistrados en materia laboral.

Una Coalición Activa por los Derechos Laborales

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social se formó a finales de 2025, congregando a numerosas asociaciones de juristas y representantes de la justicia laboral, así como a las tres principales centrales sindicales del país. Su objetivo es fortalecer la defensa de los derechos de los trabajadores en un contexto de creciente preocupación y resistencia.