Joaquín Arbe y Florencia Borelli triunfan en la Carrera Internacional del 60° Aniversario de Diario Crónica

La ciudad se llenó de energía y alegría en la celebración de la 60ª edición de la Carrera Diario Crónica, donde casi 1500 corredores demostraron su pasión por el deporte.

Por Hugo Ferrer

La 60ª Corrida Internacional Aniversario Diario Crónica – Dr. Diego Joaquín Zamit se convirtió en un evento social sin precedentes, movilizando a miles de familias que se unieron a la alegría del deporte. Desde las 10 de la mañana, las calles de Comodoro Rivadavia fueron el escenario de una verdadera fiesta atlética.

Joaquín Arbe se consagró nuevamente campeón en la categoría masculina, seguido de Bruno Alvarez y Matías Silva.

De Pequeños a Grandes Atletas

La jornada comenzó con los más jóvenes, quienes participaron en las categorías «Pulguitas» y U20, saliendo desde la emblemática calle Namuncurá, sede del diario Crónica.

Carrera de Élite y Competencia Reñida

A las 17:30, los corredores de élite tomaron el escenario en tres distancias: 6k, 12k y 16k. Joaquín Arbe se alzó una vez más como el campeón, logrando su quinta victoria consecutiva en esta icónica prueba.

Mariana y Florencia Borelli junto a Dayhana Juárez celebran en el podio.

En la categoría femenina, la olímpica Florencia Borelli demostró su calidad al llevarse el primer lugar, seguida de su hermana Mariana y la cordobesa Dayhana Juárez.

Apoyo de Empresas Comprometidas

El respaldo de Evolución Seguros fue fundamental, brindando seguridad y confianza a todos los participantes y organizadores. Además, la jornada incluyó la participación de Ruh Kilab, quienes ofrecieron productos innovadores para el bienestar de los atletas.

Las atletas Borelli junto a Dayhana Juárez reciben productos de Ruh Kilab.

Un Legado de 60 Años

Con seis décadas de historia, la carrera continúa siendo un símbolo del atletismo en el sur argentino. Diariamente, reúne a cientos de competidores que comparten la pasión por el deporte.

Vista aérea de la salida de la carrera, un impresionante espectáculo atlético. // FOTOS: ENJOY STUDIO

La Corrida Internacional Diario Crónica reafirma su compromiso con el atletismo y se prepara para la edición número 61, manteniendo la energía y el entusiasmo que caracterizan a este gran evento.