Chris Pratt: «Filmar esto fue como dominar un baile imposible»

La nueva película "Sin Piedad" ya está cautivando a las audiencias en Argentina. Este thriller al borde del abismo plantea un futuro distópico donde una inteligencia artificial decide el destino de los ciudadanos.

En Sin Piedad, Chris Pratt se sumerge en un mundo donde el sistema judicial ha sido transformado por la tecnología. El director Timur Bekmambetov regresa al cine con un relato que lleva a los espectadores a un angustiante juicio donde el protagonista, un detective llamado Chris Raven, debe luchar por su vida en solo 90 minutos.

El Futuro de la Justicia

La trama se desarrolla en un futuro cercano en el que los delitos han aumentado desproporcionadamente. Para enfrentar el colapso del sistema judicial, el gobierno de Los Ángeles ha implementado la «Nube Municipal», un sistema de vigilancia que utiliza inteligencia artificial para determinar la culpabilidad de los acusados con una efectividad del 90%. Sin embargo, los ciudadanos solo cuentan con 90 minutos para probar su inocencia antes de ser condenados a muerte.

Reflexiones de Chris Pratt sobre el Proyecto

Pratt, apasionado por su personaje, menciona: “Siempre quise interpretar a un detective. Además, mi hermano, quien fue policía, trabajó como asesor en tecnología. Esta experiencia fue un gran vínculo familiar.” El actor destaca cómo la representación de Los Ángeles refleja una sociedad atravesada por la vigilancia, donde la IA se infiltra en todos los aspectos del sistema judicial.

El Impacto Visual y Narrativo

Chris Pratt comenta sobre el enfoque visual del filme, que se asemeja al estilo «Screenlife» de otras producciones. Sin embargo, aclara que «Sin Piedad» se aleja de esta técnica debido a un mayor presupuesto y ambiciones narrativas. El guion está diseñado desde la perspectiva de la jueza Maddox, interpretada por Rebecca Ferguson, lo que da un giro narrativo interesante.

Las Desafíos del Rodaje

Filmadas en largas tomas sin cortes, las escenas demandaron una alta concentración y precisión. Pratt confiesa que trabajar en este formato fue un reto que, a pesar de su experiencia en otras producciones, presentó nuevas dificultades.

La Colaboración con Rebecca Ferguson

La química entre Pratt y Ferguson es esencial, a pesar de que gran parte de su actuación se realiza a través de pantallas. Esto demandó adaptación y creatividad por parte de los actores, capturando la esencia de sus personajes en un entorno totalmente digital.

Una Experiencia Cinematográfica Inolvidable

Al visualizar la película terminada, Pratt se sintió asombrado por el resultado final. “Me divertí mucho descubriendo cómo todo cobró vida,” expresó, reafirmando su deseo de que los espectadores vivan la experiencia de “Sin Piedad” en la pantalla grande, donde las emociones y la intensidad son palpables. El actor aspira a que la película recupere la emoción del cine que atrae y retiene a la audiencia.