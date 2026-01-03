Celebran en Perú la caída de Maduro: ‘¡Venezuela, por fin libres!’

Las redes se llenaron de alegría tras la noticia de un ataque militar estadounidense y la presunta captura de Nicolás Maduro, generando emotivas reacciones entre los venezolanos y expresiones de solidaridad desde Perú.

Reacciones Emocionantes en Vivo desde Venezuela

Un reportaje en vivo mostró las conmovedoras reacciones de los ciudadanos venezolanos, quienes celebraron la noticia de la supuesta captura de Nicolás Maduro. Una mujer, con llanto de emoción, manifestó el anhelo de que este sea el final de un largo sufrimiento para su patria.

Apoyo de Figuras Públicas en Perú

Reconocidas personalidades de la televisión peruana, como Carlos Galdós, Gigi Mitre y Jessica Newton, rápidamente expresaron su alegría en redes sociales. Muchos de ellos exhibieron la bandera venezolana en sus perfiles y publicaron mensajes de esperanza para el pueblo venezolano.

Reacción de Jessica Newton y Otros Artistas

“Hoy el mundo amaneció pensando en Venezuela. Espero de corazón que este nuevo año les traiga la libertad”, escribió Jessica Newton, mientras que Galdós también compartió su alegría con su audiencia. La comunidad artística de Perú se unió para alentar a los venezolanos, reflejando el impacto de la situación en la región.

Impactantes Eventos en Caracas

En la madrugada del 2 de enero, Caracas fue escenario de explosiones y ataques aéreos atribuibles a la operación militar de Estados Unidos. Donald Trump anunció que Maduro había sido capturado y trasladado fuera del país, lo que generó reacciones diversas y celebraciones entre los venezolanos en el extranjero.

Mensajes de Solidaridad y Gratitud

Artistas peruanos como Ignacio Baladán y Diego Val también ofrecieron su apoyo a la comunidad venezolana. “No soy de Venezuela, pero estoy emocionado de ver a tanta gente feliz tras tanto sufrimiento”, compartió Baladán. Comentarios humorísticos y emotivos inundaron las plataformas digitales, alegrando el clima tenso de la jornada.

Un Vínculo Cultural Solidario

El eco de solidaridad entre los ciudadanos de Perú y Venezuela se manifestó en múltiples publicaciones y mensajes esperanzadores que animaban el espíritu de unidad y reconstrucción nacional. Este lazo cultural se refleja en la comunidad de venezolanos que ha buscado esperanza en Perú, destacando la relevancia de la situación entre ambos países.

El Situación Actual en Venezuela

Se reportaron fuertes explosiones y sobrevuelos de aviones militares en distintas zonas de Caracas, junto con cortes de luz en varias áreas de la ciudad. La operación militar parece haber dejado un impacto significativo, generando una mezcla de temor y esperanza entre la población.

Conclusiones de una Jornada Histórica

A medida que las horas avanzan y se confirma lo sucedido, la comunidad internacional observa con interés el porvenir de Venezuela, mientras abrazos de aliento y muestras de solidaridad llenan las redes. La atención se centra en la reconstrucción de un país que anhela recuperar su libertad y dignidad.