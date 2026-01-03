Venezuela en Crisis: Lo Último sobre el Ataque y la Afirmación de Trump sobre Maduro

En una sorprendente serie de eventos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un asalto militar en Caracas. Este hecho ha desatado una ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional.

Detalles de la Captura

La captura de Nicolás Maduro y su esposa ha sido confirmada por el fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, quien indicó que ambos enfrentan cargos criminales en Nueva York. A través de redes sociales, Bondi prometió que deberán rendir cuentas ante la justicia estadounidense en breve.

Alegaciones de Narcotráfico

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que Maduro está bajo acusación por tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En una conversación reciente, el senador republicano Mike Lee comentó que no se anticipa más acción en Venezuela tras la detención del líder del país.

Respuesta del Gobierno Venezolano

El gobierno de Venezuela ha denunciado lo que califica como ataques de Estados Unidos contra varias instalaciones civiles y militares. Este ataque se produjo en la madrugada del sábado, cuando se escucharon explosiones en Caracas y sus alrededores.

Convocatoria a la Resistencia

Las autoridades venezolanas hicieron un llamado a los ciudadanos para que se unan contra lo que describen como una agresión militar de Washington, advirtiendo sobre las implicaciones que esta acción podría tener en la estabilidad de toda América Latina.

Reacciones Internacionales

El presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitó una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, enfatizando que Venezuela ha sido víctima de un ataque militar. En Europa, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que el Reino Unido no participó en la operación y exhortó al respeto por la ley internacional.

Demandas de Clarificación

Rusia ha exigido una aclaración inmediata sobre los detalles de la captura de Maduro. Asimismo, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, solicitó pruebas de vida del líder depuesto, reflejando el clima de tensión y desconfianza que reina en la región.

Implicaciones para la Región

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó las acciones de Estados Unidos como una grave ofensa a la soberanía venezolana, advirtiendo que esto establece un peligroso precedente para las relaciones internacionales.