Oncativo Reconoce a los Buenos Conductores: Renueva tu Licencia de Manejo Sin Costo

La ciudad de Oncativo adopta una medida pionera para fomentar la buena conducta vial: a partir de este mes, los vecinos con un historial limpio de infracciones podrán renovar su licencia de conducir sin costo alguno.

El municipio de Oncativo ha puesto en marcha una estrategia única que busca potenciar la convivencia en el tránsito. Desde este mes, los ciudadanos que no presenten infracciones activas podrán renovar su licencia de conducir de forma gratuita. Esta iniciativa apunta a premiar a quienes cumplen con las normas de tránsito, tanto en la ciudad como en otras jurisdicciones.

Detalles del programa de renovación

El plan establece la exención total del pago para quienes necesiten renovar su licencia y no tengan multas pendientes. Este beneficio abarca todas las categorías de licencias, que incluyen desde motos y autos particulares hasta permisos profesionales.

Contexto y objetivos de la iniciativa

Según las autoridades locales, este programa busca reconocer el buen comportamiento de la mayoría de los conductores, aunque persisten algunas infracciones que requieren políticas más eficaces. La meta es incentivar la ciudadanía a mantener una conducta adecuada en las calles.

Educación y prevención como pilares fundamentales

El intendente Nicolás Filoni subrayó la importancia de generar incentivos positivos. “Queremos que quienes respetan las leyes de tránsito sean recompensados y que su esfuerzo por cuidar la vida propia y ajena sea valorado”, indicó. Esta estrategia se enmarca en un plan de educación y seguridad vial, que incluye capacitaciones, campañas de concientización y mejoras en la señalización urbana.

Beneficios adicionales para los ciudadanos

Además de la renovación gratuita, el municipio ofrece bonificaciones adicionales. Quienes hayan completado un curso de reanimación cardiopulmonar (RCP) recibirán un 30% de descuento en la renovación de licencias de categoría mínima, y los ciudadanos mayores de 70 años disfrutarán de una reducción del 50% en el costo del trámite.