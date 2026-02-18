Celulares Compatibles en 2026: ¿Cuáles Son?

La nueva tecnología de Internet satelital de Starlink está destinada a redefinir la comunicación en áreas rurales y durante emergencias, permitiendo a determinados celulares acceder a la conectividad directamente desde el espacio.

¿Qué es la Tecnología Direct-to-Cell?

La innovadora función Direct-to-Cell de Starlink transforma parte de su constelación de satélites en «torres» de comunicación en órbita baja. Esto permite a los usuarios conectarse sin necesidad de antenas externas ni WiFi, llevando el acceso a Internet a lugares que antes carecían de servicio.

Modelos de Celulares Compatibles en 2026

Los smartphones que pueden aprovechar esta tecnología incluyen los últimos modelos de Apple, Google y Samsung. Estos dispositivos cuentan con el hardware y las actualizaciones de software requeridas para habilitar la conectividad satelital.

En particular, los últimos iPhone ya tienen integrada esta opción en sus ajustes, mientras que los Pixel de Google y las series Galaxy de Samsung también ofrecen soporte nativo. La activación de esta función depende de acuerdos con operadoras, como el vínculo que Starlink mantiene con T-Mobile en Estados Unidos.

Sin embargo, marcas como Xiaomi, Huawei, Motorola, Oppo y OnePlus aún no han establecido asociaciones con Starlink, lo que limita el acceso de sus teléfonos a esta conexión.

Aplicaciones Prácticas y Beneficios

La función Direct-to-Cell está diseñada principalmente para situaciones de emergencia o para garantizar comunicación en áreas rurales y remotas. Actualmente, permite el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) además de la posibilidad de compartir ubicación.

Starlink planea, en los próximos años, expandir estas capacidades para incluir llamadas de voz y datos móviles de baja velocidad. Esto representa un avance significativo, ya que millones de usuarios podrán mantenerse conectados en regiones donde previamente no había infraestructura terrestre. Esta innovación podría beneficiar sectores como turismo, logística y seguridad.