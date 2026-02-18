Ministerio de Seguridad denuncia cuenta de Instagram por instigar a cometer delitos

El Ministerio de Seguridad de la Nación ha activado medidas legales tras la viralización de un video en el que se observan preparativos para realizar actos violentos durante protestas. Esta denuncia busca frenar un clima de desestabilización social.

Los recientes disturbios en torno a la discusión de la reforma laboral en el Senado han llevado al Ministerio de Seguridad a tomar acción. En medio de un contexto tenso, un video que muestra a personas fabricando bombas molotov ha desatado alarmas, motivando la denuncia penal contra un perfil en Instagram por instigación a cometer delitos.

Denuncia por Incitación a la Violencia

La cuenta en cuestión, conocida como “Pedagogía para la acción”, ha sido objeto de una fuerte crítica por promover la elaboración de artefactos peligrosos. Según la ministra Alejandra Monteoliva, este contenido no busca informar, sino propiciar actos de violencia y daño a la propiedad pública y privada.

Contenido Perjudicial en Redes Sociales

El Ministerio de Seguridad subraya que estas publicaciones, que incluyen tutoriales para construir artefactos punzantes, ponen en riesgo tanto a las fuerzas de seguridad como a los ciudadanos. “Este tipo de material busca generar caos y obstaculizar el trabajo policial en un escenario de violencia organizada”, declaró Monteoliva.

Acciones Inmediatas Contra la Violencia

Las autoridades han solicitado la identificación y el seguimiento de quienes están detrás de estos perfiles. «La difusión de instrucciones para fabricar artefactos destructivos es una instigación que no será tolerada», advirtió Monteoliva a través de su cuenta de X.

Contexto Social y Político

En un reciente mensaje, la ministra reafirmó que en Argentina “no hay lugar para los violentos”. La denuncia, según ella, es parte de un esfuerzo por mantener la paz social y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Se remarcó que la incitación a la violencia no es expresión de militancia, sino un desafío directo al orden democrático.

¿Qué Es “Pedagogía para la Acción”?

Este colectivo se presenta como un espacio de formación crítica, en busca de empoderar a la clase trabajadora. Sus objetivos son claros: resistir las formas de dominación y exclusión del sistema actual, promoviendo una práctica política que se opone al fascismo.