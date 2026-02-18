Plazo Fijo: ¿Cuánto Rinde una Inversión de $500.000 a 30 Días?

Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una opción popular entre los ahorristas argentinos, especialmente en tiempos de inflación. Descubramos qué ofrecen los principales bancos y cómo realizar una inversión inteligente.

Los depósitos a plazo fijo siguen siendo la elección preferida de los ahorristas que buscan proteger sus ahorros. La inflación en Argentina, que ronda el 3% mensual, hace que estas opciones sean tentadoras para quienes desean mantener su capital.

Rendimiento de un Plazo Fijo en Febrero 2026

Al momento de invertir en un plazo fijo, hay que considerar que el rendimiento varía según el plazo elegido (30, 60 o 90 días). Es crucial optar por el canal correcto, ya que las tasas de interés suelen ser más altas si se realiza la operación a través de home banking o una aplicación móvil.

Tomando como ejemplo una inversión de $500.000 en el Banco Nación, el rendimiento para el plazo mínimo de un mes se detalla a continuación:

Mediante Canal Electrónico: La Tasa Nominal Anual (TNA) es del 25%. Después de 30 días, se generarían intereses por $10.273,97, resultando en un total de $510.273,97. La Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza el 28,08%.

De manera Presencial: Si se realiza la operación en una sucursal, con una TNA del 20,5%, los intereses serían de $8.424,66, totalizando $508.424,66. En este caso, la TEA sería del 22,54%.

Rendimientos de los Principales Bancos

El Banco Central de Argentina divulga diariamente las tasas que ofrecen los bancos tanto públicos como privados para depósitos a 30 días, facilitando la comparación para los ahorristas. A continuación, se presentan las principales tasas:

– Banco Macro: 27% TNA

– Banco Provincia: 25% TNA

– Banco Nación: 25% TNA

– Banco Comafi: 24,5% TNA

– Banco Credicoop: 24% TNA

– Banco ICBC: 23,5% TNA

– BBVA: 23% TNA

– Banco Santander: 23% TNA

– Banco Galicia: 23% TNA

– Banco Ciudad: 23% TNA

¿Qué es un Plazo Fijo?

Un plazo fijo es un producto financiero en el que el usuario deposita una suma de dinero en una entidad bancaria por un período específico, a una tasa de interés fija. Durante este tiempo, el dinero permanece inmovilizado y, al finalizar el plazo, el inversor recupera el capital inicial más los intereses generados.

Cómo Realizar una Inversión en Plazo Fijo

Para invertir en un plazo fijo, primero acceda al home banking del banco de su elección. Si no tiene cuenta, deberá abrir una con la documentación correspondiente.

Luego, diríjase a la sección Inversiones, seleccione Plazo Fijo y elija el monto que desea invertir y la duración del plazo.

Confirme la operación, y al concluir el período acordado, el banco le devolverá su inversión original junto con los intereses generados.