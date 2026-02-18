Sobreviví al cáncer de lengua: una alerta para hombres sobre el riesgo del VPH

Un pequeño bulto bajo la mandíbula casi le cuesta la lengua a un padre de dos hijos, quien comparte su experiencia para alertar sobre la importancia de la detección precoz de cáncer.

Anthony Perriam, un padre de 41 años de Gales, nunca imaginó que un simple bulto en su cuello podría ser el indicio de un grave problema de salud. Tras su diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello asociado al virus del papiloma humano (VPH), su perspectiva sobre la enfermedad cambió para siempre.

Un diagnóstico inesperado

Todo comenzó cuando Anthony notó un bulto en su mandíbula. Consciente de la importancia de la salud, decidió visitar a su médico, quien tras realizar una serie de estudios, confirmó su temido diagnóstico de cáncer.

El virus del papiloma humano y su impacto

El VPH es un grupo de virus comunes que generalmente no causan problemas de salud en la mayoría de las personas. Sin embargo, ciertas cepas pueden provocar cáncer, incluyendo el de cabeza y cuello en hombres y de cuello uterino en mujeres. Anthony expresó su ignorancia sobre este tipo de cáncer, asociado frecuentemente al VPH, que creía solo afectaba a mujeres.

La urgencia de actuar

Conscientemente, Anthony afirmó: «Me considero afortunado de poder seguir comiendo y hablando, pero si hubiera ignorado el bulto más tiempo, los resultados podrían haber sido catastróficos». La detección a tiempo fue clave en su tratamiento.

El procedimiento y la recuperación

En marzo de 2023, después de varias pruebas, se confirmó que el cáncer había avanzado. Durante la cirugía, los médicos le extrajeron 44 ganglios linfáticos y el tumor en su lengua, que estaba a punto de extenderse más allá de su control.

A pesar del duro tratamiento que incluyó quimioterapia y radioterapia, que lo llevaron a perder 22 kg, Anthony encontró fuerza en sus hijos. «Quería vivir para verlos crecer», dijo con determinación.

Conciencia y prevención

El conocimiento y la prevención son fundamentales. Anthony instó a otros hombres a revisar cualquier bulto, por pequeño que sea: «La detección temprana puede salvar vidas».

¿Qué es el VPH y cómo prevenirlo?

El VPH es transmitido principalmente a través del contacto piel a piel y se asocia con diversas formas de cáncer. Las campañas de vacunación están dirigidas a jóvenes, especialmente entre los 12 y 13 años, para prevenir futuros casos de cáncer relacionado con el virus. Los expertos aseguran que la vacuna es segura y efectiva.

Sandeep Berry, cirujano de cabeza y cuello, reafirmó la importancia de la vacunación: «Ayuda a mantener la salud pública y previene el cáncer».