Nuevos beneficiarios de Pensión Bienestar 2026 se podrán registrar este miércoles 18 de febrero

Inscripción Abierta para la Pensión Bienestar 2026: Todo lo que Necesitas Saber

La Pensión Bienestar 2026 sigue su curso en México, brindando importantes apoyos económicos a nuestros adultos mayores. Este miércoles, 18 de febrero, inicia un nuevo periodo de inscripción.

El proceso de registro se lleva a cabo en todo el país, facilitando que cada vez más personas mayores se beneficien de la asistencia económica proporcionada por el Gobierno de México. Con un calendario oficial establecido, la Secretaría de Bienestar ha programado las inscripciones de manera escalonada para atender a los solicitantes según el orden alfabético de sus CURP. El nuevo grupo que podrá registrarse incluye a aquellos cuyos documentos comiencen con las letras I a M, y el plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el domingo 22 de febrero.

Detalles del Proceso de Inscripción

Las inscripciones se efectúan de manera presencial en los Módulos del Bienestar, los cuales atenderán de 10:00 a 16:00 horas. Es fundamental que los interesados acudan en sus días y horarios correspondidos según la letra inicial de su CURP para evitar contratiempos y largas filas.

Calendario de Inscripción

El calendario para esta semana es el siguiente:

Lunes 16 de febrero: A, B, C

A, B, C Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H

D, E, F, G, H Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

I, J, K, L, M Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 21 y domingo 22 de febrero: Todas las letras

Documentación Requerida

Los solicitantes deben presentar los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente: INE, INAPAM, pasaporte, entre otros.

INE, INAPAM, pasaporte, entre otros. CURP reciente.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio: Con una antigüedad máxima de seis meses.

Con una antigüedad máxima de seis meses. Números de contacto: Tanto celular como de casa.

¿Por Qué Es Necesario Este Proceso?

La Secretaria de Bienestar ha enfatizado la necesidad de acudir a la fecha asignada para garantizar un registro eficiente y ordenado. Durante el año 2025, más de 13.4 millones de personas se beneficiaron del programa, y se espera que, gracias a esta nueva ola de inscripciones, la cifra supere los 14 millones en 2026, incluyendo un aumento significativo en las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

Los pagos se realizarán cada dos meses a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, y el calendario de depósitos se anunciará próximamente. Para más información o aclaraciones sobre el proceso, se recomienda consultar los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y su titular, Ariadna Montiel Reyes.

Continúa el Registro para Todos

Este proceso de inscripción se mantendrá vigente a lo largo de la semana, permitiendo que todos aquellos que se encuentren en las letras asignadas puedan completar su trámite y acceder a estos programas vitales para el bienestar de nuestros adultos mayores.