ARCA descontará parte de los $8.061 millones al ganador del Quini 6

El Quini 6 ha vuelto a hacer historia al premiar a un jugador de Corrientes con una cifra asombrosa. Sin embargo, su alegría se verá empañada por los impuestos obligatorios.

Detalles del Gran Premio

En el sorteo del 15 de febrero de 2026, la combinación ganadora fue 07, 11, 13, 14, 36 y 37, otorgando al único ganador un total de $8.061 millones en la modalidad «Revancha».

Retenciones Impositivas: Un Golpe al Ganador

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se encargará de aplicar la retención impositiva correspondiente, lo que significa que el monto final que recibirá el afortunado apostador será significativamente menor.

Impacto de los Impuestos en el Premio

Aunque el bote total es impresionante, el ganador enfrentará un volumen de impuestos que diluirá su fortuna. Según la Ley N° 20.630, que regula los premios de juegos de azar en Argentina, se aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del monto total. Esto significa que una suma considerable será retenida antes de que el ganador reciba su dinero.

Reacciones en Redes Sociales y Medios

La noticia ha generado un intenso debate en plataformas sociales y en el ámbito periodístico, dado que es uno de los premios más altos que el Quini 6 ha entregado en años recientes. Muchos se cuestionan sobre la justicia de las leyes impositivas en relación con las ganancias obtenidas a través de juegos de azar.