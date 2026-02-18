Negociaciones Clave: Gobierno y Aliados Buscan Desbloquear la Reforma Laboral

El Gobierno Revoca el Controversial Artículo 44 de la Reforma Laboral: Un Paso Crucial en el Debate Legislativo

La decisión del Gobierno de retirar el artículo 44 de la reforma laboral, que está a punto de ser discutida en Diputados, marca un giro significativo en el clima legislativo actual.

La oposición dialoguista decidió tomar una postura firme frente al Gobierno, lo que llevó a la eliminación de un artículo incómodo de la reforma laboral, justo cuando se consideraba en la Cámara de Diputados.

Un Cambio Estratégico en la Reforma Laboral

El Ejecutivo, enfrentando la presión de la oposición, ha optado por desestimar el polémico artículo 44, que abordaba las licencias por enfermedad. Al hacer esto, busca avanzar con mayor rapidez en el proyecto antes del cierre de las sesiones extraordinarias, programadas para el 28 de febrero.

Reacciones de la Oposición: Llamado a la Eliminación

Desde el bloque del PRO, encabezado por Cristian Ritondo, se criticó la inclusión de dicho artículo desde el fin de semana, llevando a la oposición a solicitar su eliminación total para mantener vigente la legislación actual.

Propuestas Alternativas de la Oposición

«La mejor manera de avanzar es retirar el artículo 44», comunicó Ritondo en su cuenta de X. Además, el PRO ha promovido la implementación de billeteras virtuales para el pago de salarios, una propuesta que no recibió apoyo en el Senado.

Demandas de Aclaración y Seguridad Jurídica

Los representantes del PRO han indicado que en la reunión de este miércoles se exigirá que el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo permanezca tal como está en la actualidad, añadiendo que es necesario establecer controles para evitar certificados de enfermedad fraudulentos.

Detalles de la Ley de Contrato de Trabajo

Según el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, los trabajadores tienen derecho a recibir su salario durante un periodo de inasistencia por enfermedad o accidente, que varía entre 3 y 12 meses según la antigüedad y la carga familiar del empleado.

Puntos de Discusión en la Cámara Baja

La senadora Pamela Verasay, del radicalismo, también ha expresado preocupaciones sobre el artículo en cuestión, enfatizando la necesidad de una ley clara y que garantice la seguridad jurídica. Verasay sugirió directamente a Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, que se eliminara el artículo para facilitar el debate.

Ajustes Necesarios y Conflictos Internos

Se ha ido formando un consenso en torno a la eliminación del artículo, sabiendo que sin ello, es poco probable que se logre la aprobación deseada. A pesar de intentos de diálogo entre diversas facciones, el acuerdo parece distante.

Ubicando el Contexto Político y Social

En medio de las tensiones, algunos aliados del Gobierno, como el gobernador Gustavo Sáenz de Salta, han anunciado que sus representantes no apoyarán el artículo 44, sumándose a un coro de voces que demandan su eliminación. Esto también incluye a los tucumanos de Osvaldo Jaldo y los catamarqueños alineados con Raúl Jalil, quienes comparten la opinión de que el artículo debe ser eliminado.

Próximos Pasos y Límite de Tiempo

El Gobierno ahora se enfrenta al desafío de apresurar los trámites legislativos para que el Senado pueda revisar el proyecto antes de que se cumpla el plazo de siete días requerido. Además, se están preparando otros proyectos relevantes, lo que hace que el calendario legislativo esté más apretado que nunca.

Una Sesión Congestionada se Acerca

A medida que se complica la agenda en el Senado, se espera que el proyecto de Ley Penal Juvenil, que plantea reducir la edad de imputabilidad, y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea también se agreguen a la discusión programada para la sesión del 26 de febrero.

Impacto en el Futuro Legislativo