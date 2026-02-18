Narcotráfico y violencia ponen en jaque las elecciones presidenciales en Colombia

La seguridad en Colombia se ha convertido en una preocupación creciente mientras bandas criminales estremecen el proceso electoral a pocos meses de los comicios. La sombra de la violencia amenaza la democracia de uno de los países más antiguos de América Latina.

En el horizonte electoral se cierne una alarma: poderosas organizaciones delictivas acechan a los candidatos, llevando a muchos a restringir sus actividades políticas. La violencia se ha intensificado de tal manera que la campaña por la presidencia se vuelve cada día más peligrosa.

Violencia y Tensión en la Campaña Electoral

Los ataques a figuras políticas son alarmantes. Asesinatos de guardaespaldas y el secuestro de senadoras han marcado un aumento en la violencia. Uno de los hechos más trágicos fue el asesinato de un candidato presidencial, un evento sin precedentes en las últimas tres décadas. Con la creciente influencia de milicias armadas, la situación se torna cada vez más crítica.

El Cambio en el Terreno Político

Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, ha expresado su angustia por la imposibilidad de llevar a cabo actividades políticas normales. “Las amenazas a nuestros seguidores se han vuelto una constante en regiones como Cauca y Arauca”, aseguró, lo que resalta el clima de miedo que permea el proceso.

Impacto Económico de la Inseguridad

La caída en la inversión es otro efecto colateral de esta crisis de seguridad. Sectores importantes como el transporte y la agroindustria sufren las consecuencias del terrorismo y la extorsión. Organizaciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada advierten que los disturbios electorales podrían desestabilizar aún más el ya frágil entorno económico.

Planes de Seguridad Divergentes

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, las encuestas apuntan a dos candidatos con visiones radicalmente opuestas sobre la seguridad. Iván Cepeda promueve un enfoque de diálogo con grupos armados, mientras que Abelardo de la Espriella adopta una postura dura, prometiendo una respuesta militar contundente.

Promesas y Amenazas

Gustavo Petro ha prometido intensificar la lucha contra las bandas criminales, especialmente tras su reciente encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, donde se discutieron medidas contra líderes de estas organizaciones en Colombia.

Poderes Ilegales y Control Territorial

El Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han ganado notoriedad por sus amenazas sobre el proceso electoral. Según Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, estos grupos podrían responder a una ofensiva gubernamental con represalias severas, como toques de queda y prohibiciones de circulación.

Un Resurgimiento del Pasado

El asesinato del candidato Miguel Uribe revive los temores de una época de inestabilidad donde el estado fue incapaz de contrarrestar el poder de los carteles. Juan Manuel Galán, otro aspirante presidencial, destaca que los actuales grupos delictivos son más peligrosos y poderosos que los de antaño.

Incertidumbre Electoral y Futuro de la Democracia

Mientras las preocupaciones sobre la seguridad continuan, la democracia colombiana deberá enfrentar este nuevo reto. Aunque la lucha por la paz avanza, los grupos armados han demostrado aprovechar la falta de presión para consolidar su poder en territorios clave.

Conclusiones de un Escenario Complejo

Con cada elección, la fragilidad del proceso democrático se vuelve más evidente. Las “fronteras invisibles” que crean estos grupos limitan severamente la libertad política y la participación ciudadana en regiones donde la violencia reina.