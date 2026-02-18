Kevin Acosta: El niño colombiano que perdió la vida esperando un tratamiento para la hemofilia y la indignación por la falta de respuesta del gobierno

La conmovedora historia de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años que luchaba contra la hemofilia, pone en evidencia las graves deficiencias del sistema de salud colombiano. La falta de acceso a tratamientos esenciales ha llevado a muchos a cuestionar la eficiencia de las EPS en el país.

Un accidente devastador

Kevin Arley Acosta, originario del Huila, se encontraba en el hospital tras una caída de bicicleta que le provocó sangrados por la nariz y el oído. Este pequeño valiente, quien había lidiado con hemofilia A severa desde los 9 meses de vida, necesitaba urgentemente un medicamento que no le fue proporcionado a tiempo.

La búsqueda de ayuda

Su madre, Yudy Katerine Pico, hizo incansables esfuerzos para obtener el tratamiento necesario. Según sus declaraciones a Caracol Radio, las autoridades del centro médico le insistieron que debía esperar la autorización de la EPS y la disponibilidad de camas en otros hospitales. «Ellos no hicieron nada», comentó Yudy, visiblemente afectada.

¿Falta de recursos?

La historia de Kevin es un reflejo del deterioro del sistema de salud en Colombia, tal como lo evidenció la Procuraduría en un informe de diciembre de 2025. La situación actual está poniendo en riesgo la vida de numerosos colombianos al limitar el acceso a medicamentos esenciales.

La tragedia se agudizó cuando su EPS, Nueva EPS, notificó a la familia que el medicamento esencial, que costaba hasta 11,000 USD al mes, ya no estaría cubierto por su plan. Ante la urgencia de un traslado a Bogotá después del accidente, Kevin lamentablemente falleció antes de recibir atención médica adecuada.

Responsabilidades en la balanza

El presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han enfrentado críticas por sus comentarios después de la tragedia. Jaramillo afirmó que, dado que Kevin era hemofílico, le deberían haber restringido ciertas actividades como andar en bicicleta. Esta declaración desató una oleada de indignación en diversos sectores, quienes se niegan a aceptar que la responsabilidad recae en la familia.

Miembros de la Sociedad Colombiana de Pediatría y otros profesionales de la salud han rechazado rotundamente cualquier intento de culpar a los padres en medio de su dolor. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, también alzó la voz, declarando que Kevin fue víctima de las fallas en el acceso a tratamientos vitales.

Crisis en el sistema de salud

El caso de Kevin Arley no es aislado y evidencia una problemática creciente en Colombia. La Procuraduría ha indicado que cada vez más personas recurren a acciones legales para conseguir los tratamientos que deberían recibir sin complicaciones a través de sus EPS. A pesar de las afirmaciones del gobierno de que se están destinando cifras históricas a las EPS, muchas de estas alegan no contar con los recursos suficientes para cubrir sus gastos médicos.

Esta trágica historia ha abierto un amplio debate sobre la efectividad del sistema de salud en el país y resaltado la urgente necesidad de reformas que garanticen el acceso a tratamientos críticos para todos los colombianos, especialmente aquellos en situaciones vulnerables como la de Kevin.