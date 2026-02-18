Conciertos y Eventos Masivos Impulsan la Economía Colombiana: Cultura Lidera el Crecimiento en 2025

El Arte y el Entretenimiento Impulsan el Crecimiento Económico en Colombia

El dinámico sector cultural y de entretenimiento de Colombia ha deslumbrado en 2025, convirtiéndose en el motor principal del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Las vibrantes luces de los escenarios y la afluencia masiva a eventos han repercutido positivamente en la economía nacional. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el crecimiento del PIB colombiano alcanzó un 2,6% en 2025, con un notable aumento del 2,3% en el último trimestre del año (octubre-diciembre).

Aumento Impresionante del Sector Cultural

El sector artístico registró un crecimiento del 9,9% en comparación con 2024, destacando un 11,5% en el cuarto trimestre. Piedad Urdinola, directora del DANE, enfatizó que, a diferencia de años anteriores en los que los juegos de azar lideraron el crecimiento, esta vez el impulso provino de conciertos y eventos masivos, que demostraron ser agentes clave de prosperidad.

El Impacto de los Eventos Masivos

“El año pasado, los conciertos y eventos a lo largo del país mostraron una actividad notable. El sector cultural está haciendo aportes significativos al PIB, no solo por la cantidad de eventos, sino por su naturaleza masiva, muchos de los cuales registraron lleno total”, explicó Urdinola.

Las Ciudades como Epicentros del Consumo

Medellín y Bogotá emergieron como centros de festivales y espectáculos de renombre internacional, promoviendo un aumento en el consumo relacionado con transporte, alojamiento, gastronomía y comercio asociado. La economía nocturna y la gran asistencia a eventos jugaron un papel crucial en este crecimiento.

Otros Sectores Clave

El comercio también experimentó un crecimiento significativo, destacándose sectores como restaurantes, transporte aéreo y servicios de mantenimiento. La administración pública se unió a esta tendencia positiva, manteniéndose en alza tras haber registrado su último descenso en 2022.

Contribuciones al Crecimiento del PIB

Los principales sectores responsables del crecimiento del PIB fueron: cultura (0,9 puntos), comercio (0,8 puntos) y administración pública (0,4 puntos). Juntos, explican gran parte del crecimiento anual del 2,6% de 2025.

Dinamismo en el Sector Terciario

El crecimiento se concentró en actividades terciarias, con un avance del 2,8% en este grupo, mientras que los sectores primarios, como la agricultura y minería, enfrentaron caídas del 1,1% y el 1%, respectivamente.

El Consumo de los Hogares como Pilar Económico

El consumo familiar también fue un pilar fundamental, al aumentar un 4,6% y aportar 0,9 puntos al PIB. Los productos tecnológicos, como celulares y electrodomésticos, lideraron la demanda interna al cierre del año.

Desafíos para la Inversión en Activos Productivos

A pesar del crecimiento en algunos sectores, José Ignacio López, presidente de Anif, alertó sobre la debilidad en la inversión en activos productivos. “Los bajos niveles de formación bruta de capital en sectores clave como hidrocarburos, minería y construcción se deben, en parte, a la incertidumbre regulatoria y los altos costos financieros”, añadió.

Reflexiones sobre el Futuro Económico

El último trimestre del año mostró una caída del 2,9% en la formación bruta de capital fijo, aunque el balance anual se mantuvo en positivo con un incremento del 1,3%. Sin embargo, se perciben señales de debilidad que podrían afectar el crecimiento a largo plazo.