Celulares de Alta Gama: Precios Tras la Eliminación de Aranceles

A partir del 15 de enero, los aranceles de importación para teléfonos celulares han sido eliminados por completo, prometiendo acceso más asequible a la tecnología móvil en el país.

Impacto de la Medida: ¿Qué Significa para los Consumidores?

El decreto 333/2025, publicado en mayo del año anterior, marcó el inicio de la eliminación gradual de los aranceles de importación para celulares, concluyendo ahora con su supresión total. Este cambio busca abrir el mercado argentino a una competencia más feroz, especialmente frente a otros países donde los dispositivos de alta gama suelen ser más económicos.

Precios de Celulares de Alta Gama al Alcance

Aunque la eliminación de estos aranceles suena prometedora, la realidad es más compleja. Las expectativas sobre una bajada instantánea en los precios son moderadas. La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) advierte que otros factores, como costos logísticos y de comercialización, aún afectan el precio final.

Cambios en el Mercado: ¿Cuándo Veremos Resultados?

Los celulares que ya están en el mercado pueden haber tenido el arancel incluido en su precio, lo que significa que los efectos reales de esta medida se notarán una vez que el stock actual sea renovado. Sin embargo, algunos informes sugieren que el precio de los productos electrónicos ha mostrado una tendencia a la baja en términos reales en los últimos años, especialmente en 2025.

Comparativa de Precios: Argentina vs. Estados Unidos

Por ejemplo, el nuevo iPhone 17 Pro Max de 256 GB se ofrece a $2.999.990 en el distribuidor autorizado más grande en el país. Sin embargo, este precio ya refleja la reciente reducción de aranceles. En comparación, este mismo modelo se vende en Estados Unidos por aproximadamente US$ 1.199, lo que significa que en Argentina se paga un 41% más, incluso después de la eliminación de aranceles.

Un Futuro Promisorio para la Tecnología Móvil

Desde AFARTE se enfatiza que la caída del arancel de importación es un paso importante hacia un mercado más competitivo. Con la normalización en la llegada de nuevos modelos y la eliminación de cargas fiscales, se espera que los consumidores comiencen a disfrutar de precios más accesibles en el futuro cercano.