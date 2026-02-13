CEO de Metalfor: ‘Los argentinos superamos a los chinos en maquinaria agrícola’

En una reciente declaración, Eduardo Borri, presidente de Metalfor, afirmó que la compañía goza de una salud financiera “excelente” gracias a una reestructuración exitosa de su deuda. Además, expresó su desacuerdo con la estrategia del gobierno de permitir la importación de maquinaria usada.

Una Organización en Expansión

Borri destacó que en el último año Metalfor ha reevaluado su situación financiera, transformando su estructura de deuda. En enero de 2025, el 90% de la deuda era a corto plazo, mientras que ahora se ha logrado que el 90% sea a largo plazo. “Estamos atravesando un momento excepcional”, manifestó.

Crédito Internacional que Marca la Diferencia

El financiamiento crucial provino de un crédito de 50 millones de dólares otorgado por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos, a un plazo de ocho años. “Este fue el único crédito que se otorgó en el mundo por el DFC en 2025 y Metalfor fue el beneficiario”, subrayó en Punto a Punto Radio.

Apoyo a Productores Locales

Los fondos recibidos se están utilizando para ayudar a pequeños productores y contratistas que no tienen acceso a financiamiento bancario. “Estamos ofreciendo condiciones ajustadas a las necesidades de cada cliente y esperamos recuperar esos fondos en un plazo de 3 a 4 años”, explicó Borri.

Superando Obstáculos

Ante rumores de cheques rechazados que afectaban la reputación de la empresa, Borri aclaró que la situación se ha regularizado. “A veces, parece que las malas noticias son más atractivas para los medios. La esencia de una empresa seria no es no tener problemas, sino saber resolverlos”, afirmó.

Defendiendo la Industria Nacional

El empresario también defendió la capacidad de la industria argentina en comparación con la internacional. “Los fabricantes chinos no logran alcanzar la calidad que nosotros ofrecemos en maquinaria agrícola”, indicó. Según Borri, la clave está en la adaptación tecnológica a las necesidades de los productores.

Críticas a la Estrategia de Importación del Gobierno

En cuanto a la política de importación de maquinaria usada, Borri no escatimó en críticas, calificándola de “maniobra distractiva”: “Es una táctica que no aborda las verdaderas necesidades del sector”. Para él, lo esencial radica en eliminar las retenciones impositivas y permitir que los productores dispongan de más recursos para elegir libremente. “El reto no es la oferta, sino el poder adquisitivo de nuestros clientes”, concluyó.