Todo lo que necesitas saber sobre el estreno del nuevo episodio: fecha, hora y más

¡La Espera Terminó! Estreno del Capítulo 5 de "El Caballero de los Siete Reinos" en HBO Max

Este domingo 15 de febrero, los fanáticos de la emblemática saga regresan al fascinante mundo de Poniente con el lanzamiento del capítulo 5 de "El Caballero de los Siete Reinos". La expectativa es alta y los espectadores están listos para embarcarse en una nueva aventura llena de honor y emoción.

Las historias del universo de Game of Thrones continúan cautivando al público y en esta ocasión, el quinto episodio de «El Caballero de los Siete Reinos» verá la luz en HBO Max. La serie, ubicada 90 años antes de la historia original, se enfoca en las peripecias de un caballero errante y su joven escudero, prometiendo exploraciones más profundas y humanas de Westeros.

Detalles del Estreno: ¿Cuándo y Dónde?

Después de un episodio especial y un cambio de fechas para evitar la competencia con el Super Bowl, este nuevo capítulo volverá a los horarios regulares de estreno. La transmisión se realizará este domingo 15 de febrero de 2026 a las 10:00 p.m. (ET), coincidiendo a nivel mundial. Asegúrate de tener todo listo para disfrutarlo en HBO Max y HBO por cable.

Horarios por País para el Capítulo 5

A continuación, se detallan los horarios de estreno para diferentes regiones. En América, los espectadores vivirán la emoción de la noche del domingo, mientras que en Europa y el Cono Sur de Latinoamérica tendrán que esperar hasta la madrugada del lunes.

¿Qué Nos Traerá «In the Name of the Mother»? El Resumen del Episodio 5

El próximo episodio, titulado «In the Name of the Mother», se centra en el intenso Juicio de Siete en Ashford Meadow. Dunk, acompañado por aliados inesperados como el Príncipe Baelor Targaryen, se enfrentará a campeones de la corona, buscando probar su inocencia en un desafío lleno de peligros.

Un Viaje al Pasado

A medida que se desarrolla la narrativa, se intercalan momentos de combate con poderosos flashbacks que revelan el pasado de Dunk, explorando su huérfana infancia y su relación con personajes clave que han influido en su destino.

Calendario de Estrenos: «El Caballero de los Siete Reinos»

La primera temporada de «El Caballero de los Siete Reinos» constará de seis episodios, que se lanzarán semanalmente cada domingo (o en la madrugada del lunes según la región). La segunda temporada ya está confirmada, asegurando que las aventuras de Dunk y Egg sigan desplegándose en la pantalla.

Expectativas Futuras