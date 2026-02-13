Más que un final: brindando nuevas oportunidades

La reciente media sanción de la reforma penal juvenil en la Cámara de Diputados ha generado un intenso debate sobre el futuro de los jóvenes en conflicto con la ley. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defiende la iniciativa, prometiendo educación y reinserción social.

Defensa de la Reforma por el Ministro de Justicia

El ministro Mariano Cúneo Libarona aseguró que la ley busca ofrecer segundas oportunidades a aquellos jóvenes en conflicto con la justicia, afirmando que “no se trata de castigar, sino de reeducar”. Este enfoque conlleva implicaciones significativas, sobre todo en la discusión de la edad de imputabilidad, que se propone bajar a 14 años.

Fundamentos de la Nueva Normativa

Cúneo Libarona enfatizó que la ley no busca encarcelar indiscriminadamente, sino establecer un marco de resocialización. Afirmó que estarán recluidos solo aquellos que cometan delitos graves, recibiendo educación y formación profesional en entornos adecuados. «Habrá recursos para asegurar educación y actividades deportivas», destacó el funcionario en una entrevista.

Un cambio necesario en el sistema

El ministro subrayó que el actual sistema penal para menores carece de efectividad y no propone soluciones viables. “No podemos seguir encerrando a los jóvenes en espacios inadecuados; esta ley establece un camino hacia la reintegración”, comentó Cúneo Libarona.

Justificación de la Baja en la Edad de Imputabilidad

El ministro defendió la propuesta señalando que muchos menores de 14 años son plenamente conscientes de sus acciones y han estado involucrados en delitos graves. «No podemos ignorar que hoy en día, los jóvenes están involucrados en situaciones que exigen una respuesta legal», argumentó.

Desarrollo Político y Controversias

La media sanción de la reforma representa una victoria para el gobierno de Javier Milei, que ha tenido que negociar con sus aliados para llegar a un acuerdo. La nueva normativa fue aprobada con 149 votos a favor y 100 en contra, destacando el apoyo de sectores como PRO y UCR, y reflejando una disparidad en las opiniones dentro de la oposición.

Divisiones en la Oposición

A pesar del rechazo general del peronismo a la propuesta, algunos miembros, como el massismo, mostraron apoyo en ciertas votaciones, lo que complica aún más el panorama político alrededor de la reforma.

Conclusión Inminente

La nueva era de la justicia juvenil en Argentina está en marcha, y con ella, un renovado enfoque que promete cambiar la vida de muchos jóvenes en conflicto con la ley. Las discusiones en torno a su implementación y impacto en la sociedad seguirán ocupando el centro del debate público.