MSCI pide reformas a Argentina para ascender a mercado emergente

En un contexto económico desafiante, Argentina busca la reclasificación de MSCI como mercado emergente, lo que podría abrir las puertas a una inyección de capital de hasta 2.300 millones de dólares. ¿Cuáles son los pasos que faltan para alcanzar este objetivo?

La economía argentina se encuentra en el centro de un intenso debate, con un enfoque renovado en recuperar su estatus como mercado emergente. Este cambio podría traducirse en un posible ingreso de capitales por aproximadamente 2.300 millones de dólares, según estimaciones de analistas financieros.

MSCI, una de las entidades más reconocidas en la elaboración de índices financieros, mantiene a Argentina en la categoría “standalone”, la más baja, lo que limita el acceso de inversiones externas en el mercado de acciones locales.

Por lo tanto, lograr la transición a la clasificación de «mercado emergente» podría significar un ingreso considerable de capitales a las empresas locales que cotizan en el extranjero.

Reformas Clave para la Reclasificación

MSCI ha delineado un conjunto de condiciones que Argentina debe cumplir para avanzar en su reclasificación.

Entre las principales reformas propuestas se encuentran:

Eliminar las restricciones sobre los movimientos de capitales y en el mercado cambiario.

Mejorar la infraestructura financiera, incluyendo mecanismos como la venta en corto y el préstamo de valores.

Ampliar la disponibilidad de instrumentos de inversión.

Igualar los derechos de inversores locales y no residentes en la apertura de cuentas, negociaciones y transferencias.

MSCI ha destacado que, si bien algunos aspectos institucionales son positivos, existen barreras que aún dificultan la entrada y circulación del capital foráneo.

Impacto de ser Clasificado como Mercado Emergente

Obtener la clasificación de mercado emergente no es solo un reconocimiento; es una puerta abierta para que fondos internacionales consideren activos argentinos en sus carteras de inversión.

El banco JP Morgan estima que, si MSCI decide reclasificar a Argentina, podría generarse un flujo de aproximadamente 2.300 millones de dólares hacia acciones locales, aumentando la liquidez y visibilidad de empresas como YPF, Banco Macro y Grupo Financiero Galicia.

En la actualidad, Argentina se encuentra en la misma categoría ‘standalone’ que economías más pequeñas o menos desarrolladas, lo que limita la participación de capitales institucionales extranjeros.

El camino hacia la reclasificación será gradual y requerirá cumplir con requisitos técnicos aún bajo evaluación. MSCI prevé anunciar sus decisiones sobre revisiones de mercado en junio de 2026; si se inicia el período de consulta para Argentina, la implementación de una mejora no se esperaría antes de 2027.